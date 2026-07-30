Bán hóa đơn trái phép, giám đốc doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh bị khởi tố

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 30/7 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn” đối với Nguyễn Thị Túy Phượng (SN 1961, trú tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) và Dương Nhật Long (SN 1980, trú tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi).

Tại thời điểm bị khởi tố, ông Dương Nhật Long là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp LC, bà Nguyễn Thị Túy Phượng là chủ hiệu buôn đồ sắt Phượng Bảo Thành. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh nêu trên đều có cơ sở hoạt động tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Bị can Dương Nhật Long tại thời điểm khởi tố.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện bà Phượng và ông Long có dấu hiệu phạm pháp với hành vi xuất khống các hóa đơn giá trị gia tăng cho một doanh nghiệp ở Khánh Hòa.

Tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có đủ căn cứ xác định, với chức trách Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp LC, trong hai năm (2018-2019) ông Dương Nhật Long đã xuất bán trái phép 8 hóa đơn giá trị gia tăng cho một doanh nghiệp ở Khánh Hòa với tổng số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 3,2 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 325 triệu đồng, để thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Cùng thủ đoạn này, trong năm 2017, bà Nguyễn Thị Túy Phượng với danh nghĩa chủ hộ kinh doanh Phượng Bảo Thành đã xuất bán trái phép 37 hoá đơn cho doanh nghiệp ở Khánh Hòa với tổng số tiền ghi trên hoá đơn hơn 1,1 tỷ đồng để Phượng thu lợi bất chính hơn 44 triệu đồng.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân