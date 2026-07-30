Gã trai giả danh Công an, tống tiền cô gái trong khách sạn

VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1996, trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An). Đối tượng bị điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng tống đạt các Quyết định tố tụng đối với Nguyễn Minh Hoàng (Ảnh VKSND tỉnh Hà Tĩnh)

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào khoảng 18h 30’ ngày 12/7, Hoàng phát hiện chị Vi Thị T (SN 1999, trú xã Quỳ Châu, Nghệ An) đang ở phòng 201 Khách sạn H.L 1 (Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại đây, Hoàng đã giả danh cán bộ Công an, dùng những lời lẽ đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân. Do lo sợ, chị T đã phải giao nộp cho Hoàng số tiền 20.000.000 đồng.

Điều đáng nói, Nguyễn Minh Hoàng là đối tượng có nhân thân xấu và đang trong thời gian thử thách của pháp luật. Trước đó, vào ngày 11/4/2025, đối tượng đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng cũng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: congly.vn