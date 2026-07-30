UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên UBND; lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp UBND thường kỳ tháng 7/2026

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội

Tại phiên họp, sau nghi nghe lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trong thời gian tới, lãnh đạo các Sở, ngành đã báo cáo tình hình giải ngân các dự án do đơn vị làm Chủ đầu tư; việc triển các dự án trọng điểm; công tác khám sức khỏe cộng đồng, quản lý hoạt động hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; công tác chuyển đổi số; công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp; công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã báo cáo công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng chính sách, gia đình người có công; công tác giải quyết việc làm; hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh và các ngành có giải pháp để nâng giá trị các sản phẩm OCOP Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho ý kiến về các nội dung liên quan đến bố trí kinh phí, việc tuyển dụng giáo viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu các nội dung liên quan đến chính sách thuế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh cho ý kiến vào việc triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; cập nhật dữ liệu quốc gia về đất đai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho ý kiến về việc thực hiện các dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Việt Dũng báo cáo, thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa phát biểu

Trong đó, về chính sách hỗ trợ sách giáo khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa cho biết, sau khi nghiên cứu các mô hình triển khai tại một số địa phương, Sở đã xây dựng ba phương án để xem xét lựa chọn. Theo kết quả lấy ý kiến, phương án được đa số đồng thuận là hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho học sinh thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh ở vùng miền núi, với kinh phí dự kiến khoảng 46–48 tỷ đồng. Đây cũng là phương án được lựa chọn do phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc tham mưu và truyền thông chính sách phải được thực hiện chặt chẽ, rõ ràng, tránh để người dân hiểu nhầm phạm vi đối tượng được hưởng chính sách. Việc công bố thông tin cần xác định cụ thể đối tượng được hỗ trợ nhằm hạn chế phát sinh những cách hiểu không chính xác trong xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận phiên họp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhiều chỉ tiêu tiếp tục đạt kết quả tích cực như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, tổng mức bán lẻ hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,68 tỷ USD và thu ngân sách đạt hơn 20.285 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh tiếp tục được bảo đảm, trong đó tỉnh xếp thứ 03 toàn quốc về kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số tồn tại như thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất, cháy rừng gây thiệt hại lớn về kinh phí và nguồn lực; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người dân...

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, trước hết là rà soát các ngành, lĩnh vực để xác định dư địa tăng trưởng. Trong đó, ngành Xây dựng cần đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và hoạt động xây dựng trong khu dân cư; ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5%, tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả sản xuất trồng trọt và chăn nuôi quy mô lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt trên 65% trong quý III và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm. Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các ngành rà soát tiến độ, cập nhật kết quả hằng tuần; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc phân bổ các nguồn vốn theo đúng hướng dẫn của Trung ương.

Đối với các dự án trọng điểm, các Ban quản lý dự án cần tăng cường phân công trách nhiệm, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng mỏ đất và tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Tài chính, Thuế và Hải quan tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, giảm chi thường xuyên theo chỉ đạo của Chính phủ.

Về quy hoạch đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị rà soát nhu cầu phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn theo hướng phù hợp với quy mô dân số và định hướng phát triển từng khu vực, bảo đảm cân đối giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, góp phần phát triển đô thị bền vững và tăng nguồn thu ngân sách.

Đối với lĩnh vực khoáng sản, cần đẩy nhanh hoàn thiện các nội dung để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác. Đồng thời rà soát cơ chế cấp phép, điều chỉnh sản lượng và thời hạn khai thác phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, hạn chế tình trạng khai thác trái phép và thất thu tài nguyên.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các đơn vị liên quan cần tập trung chuẩn bị tốt cho năm học mới, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện đối ngoại, đồng thời chuẩn bị chu đáo Chương trình gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát kỹ các vụ việc tồn đọng trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo, ưu tiên thu hồi tài sản, khắc phục thất thoát theo đúng quy định. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là các dự án vừa và nhỏ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định tình hình trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn