Đội bóng Đông Nam Á bất ngờ bỏ giải, tuyển Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn

1 tháng trước ngày bóng lăn, U20 Philippines bất ngờ rút lui khỏi vòng loại U20 châu Á 2027. Như vậy bảng A vòng loại chỉ còn 3 đội Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Lebanon. Việc đội tuyển U20 Philippines bỏ giải gây xáo trộn rất lớn. Theo thể thức mới, vòng loại U20 châu Á cấp độ Qualification Phase có 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng xuất sắc giành vé vào VCK.

Nhưng giờ đây, khi 1 bảng đấu chỉ còn 3 đội, cách thức tính thành tích so sánh giữa các đội nhì bảng cũng phải thay đổi theo. Thay vì xét thành tích thông thường một cách đơn giản, các đội sẽ phải trừ đi kết quả trận đối đầu với đội cuối bảng. Vòng loại cũng vì thế mà trở nên khó lường hơn.

Với U20 Việt Nam, sự thay đổi này có thể làm tăng thêm khó khăn. Đoàn quân áo đỏ ở bảng C cùng các đội Iran, Triều Tiên và Palestine. Ở bảng đấu được mệnh danh "bảng tử thần", nếu không giành được ngôi đầu bảng, cơ hội đi tiếp nhờ tấm vé cho đội nhì bảng không cao.

U20 Việt Nam thêm phần khó khăn tại vòng loại U20 châu Á 2027

U20 Việt Nam thời gian qua đã tích cực chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027. Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi dự kiến có chuyến tập huấn Nhật Bản từ 8/8 đến 17/8. Các trận đấu bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Về phần U20 Philippines, với việc rút lui đột ngột, nhiều khả năng họ sẽ bị đánh tụt xuống hạng dưới. Vòng loại U20 châu Á hiện đang phân làm 2 cấp độ: Qualification Phase và Development Phase. Đội tuyển U20 Việt Nam hiện ở Qualification Phase - nơi các đội tranh vé dự giải U20 châu Á. Development Phase dành cho những đội có thứ hạng thấp hơn và phải tranh vé thăng hạng lên Qualification Phase.

Tác giả: KDH

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn