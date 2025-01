Năm 2025, tỉnh Nghệ An phấn đấu đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 6.100.000 lượt

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với Chương trình hành động phát triển du lịch của tỉnh. Xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phát triển hoạt động kinh doanh du lịch; cơ cấu lại thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả, trọng tâm là tăng trưởng ổn định thị trường khách du lịch nội địa, đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến với Nghệ An. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Bắc Trung Bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động du lịch phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao; xây dựng hình ảnh du lịch Nghệ An là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn”. Các Sở, ngành, địa phương chủ động, tích cực tổ chức hoặc phối hợp đăng cai tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn để thu hút du khách về với Nghệ An. Huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch và người dân đầu tư xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch, chương trình du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

Theo đó, tỉnh Nghệ An phấn đấu năm 2025 đón tổng lượt khách du lịch có lưu trú đạt 6.100.000 lượt, trong đó có 130.000 lượt khách quốc tế, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.800 tỷ đồng.

Để đạt chỉ tiêu đề ra, UBND tỉnh đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh và Hiệp hội Du lịch Nghệ An để kịp thời nắm bắt, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tăng cường nghiên cứu thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch để có hướng điều chỉnh cách thức xây dựng sản phẩm, cung ứng dịch vụ phù hợp. Cơ cấu lại thị trường khách du lịch theo hướng bền vững hiệu quả, trọng tâm là duy trì tăng trưởng thị trường nội địa, đẩy mạnh thu hút khách quốc tế. Chỉ đạo xây dựng kịch bản, các nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thúc đẩy tăng trưởng du lịch năm 2025 đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ du lịch. Tăng cường hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài nước. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực du lịch

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nhằm xây dựng các mô hình du lịch hấp dẫn, thu hút tăng nhanh lượng khách. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh về xây dựng và quản lý quy hoạch du lịch, quản lý tài nguyên, môi trường, đầu tư phát triển hạ tầng. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch.

Xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về một số Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường và an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch nhằm hướng tới xây dựng môi trường du lịch Nghệ An thật sự an toàn, văn minh, thân thiện và chất lượng.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công gắn với chuyển đổi số, củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về du lịch từ tỉnh đến các huyện, thành, thị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trên địa bàn. Tiến hành sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động du lịch theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch là cơ quan thường trực và chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai các nội dung theo Kế hoạch. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chủ động triển khai các nội dung trong Kế hoạch thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả…

UBND tỉnh đề nghị các Hiệp hội du lịch, Hiệp hội nghề nghiệp khác, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp tốt với Sở Du lịch Nghệ An triển khai thực hiện Kế hoạch hiệu quả.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn