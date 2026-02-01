Nafoods trao tặng 12 bộ máy tính cho hai trường học Hà Tĩnh - "Trồng người từ những mùa xuân tri thức"

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Nhà sáng lập -Tổng giám đốc Nafoods phát biểu tại chương trình

Trường Tiểu học Sơn Hàm và Trường THCS Nguyễn Khắc Viện đều nằm tại những khu vực còn nhiều khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ và cơ sở vật chất phục vụ dạy – học còn hạn chế. Máy tính và công nghệ thông tin vẫn là điều xa xỉ đối với nhiều em. Trước khi được hỗ trợ, việc giảng dạy môn Tin học và ứng dụng công nghệ trong học tập của thầy trò chủ yếu dựa trên hệ thống thiết bị cũ, thiếu và chưa đồng bộ.Mỗi trường được trang bị 6 bộ máy tính mới, góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, đặc biệt cho môn Tin học. Các máy tính giúp thầy và trò có thêm điều kiện tiếp cận, sử dụng công nghệ trong học tập hằng ngày, từng bước nâng cao hiệu quả dạy và học tại các trường còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng và thành viên đoàn trao bảng biểu trưng quà tặng là 06 máy tính cho Trường THCS Nguyễn Khắc Viện

Chia sẻ tại chương trình, Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Nhà sáng lập,Tổng Giám đốc Nafoods Group – một người con của quê hương Hà Tĩnh – bày tỏ: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai bền vững nhất. Những bộ máy tính hôm nay có thể chưa lớn về giá trị vật chất, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ góp phần khơi mở tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm động lực để các em học sinh tự tin vươn lên từ chính quê hương mình.”

Ông Nguyễn Mạnh Hùng đại điện Nafoods Group tặng biểu trưng 6 máy tính bàn cho Trường tiểu học Sơn Hàm

Thông qua hoạt động trao tặng máy tính,Nafoods mong muốn góp phần vào công cuộc trồng ngườitrao tri thức, ươm mầm tương lai, chương trình không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là tình cảm, sự tri ân của những người con xa quê dành cho mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học.

Cô Hà Thị Minh Hải - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Hoạt động trao tặng máy tính cho hai trường học tại Hà Tĩnh là hoạt động tiếp nối chương trình “Xuân Ấm vùng cao” trong chuỗi chương trình thiện nguyện Nafoods trong đợt Xuân Bính Ngọ, tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững gắn liền với cộng đồng, môi trường và con người – nơi những mùa xuân tri thức được gieo trồng từ hôm nay cho tương lai mai sau.

Ông Trần Quỳnh, Phó Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Kim Hoa phát biểu

