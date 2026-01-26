NAFOODS GROUP lan tỏa “Xuân ấm vùng cao” tại Tri Lễ

Chương trình thiện nguyện “Xuân ấm vùng cao – Nafoods trao lộc mừng xuân 2026” được Nafoods Group phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương tổ chức tại xã Tri Lễ là một hoạt động an sinh xã hội thường niên.

Nhân dịp này, Nafoods trân trọng gửi đến bà con, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tri Lễ 100 suất quà nghĩa tình với tổng giá trị: 50.000.000 đồng; 15 suất quà tổng giá trị: 15.000.000 đồng cho cán bộ, công nhân là người địa phương có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Chương trình Xuân ấm vùng cao là hoạt động thường niên của công ty Nafoods group

Đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện “Xuân ấm vùng cao”, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An cũng đã chuẩn bị và trao tặng trực tiếp 40 suất quà cho 20 chị em phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Tri Lễ với tổng giá trị quà tặng: 30.000.000 đồng.

Đối với Nafoods, Tri Lễ là vùng đất thân thương đã gắn bó, đồng hành suốt nhiều năm qua. Trong hội trường ngày hôm nay, có không ít anh chị em Nafoods đã dành cả thanh xuân chung tay xây dựng từng khu nhà kính, ươm mầm nên màu xanh hi vọng tại Tri Lễ. Đến nay, Viện nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Nafoods đã trở thành cơ sở nghiên cứu và sản xuất giống chanh leo hàng đầu Việt Nam với hơn 7 hécta (ha) nhà kính góp phần vào vị thế số 1 về thị phần giống chanh leo cả nước.

Nafoods Group tự hào rằng, hành trình phát triển của Công ty đã đồng hành cũng những bước chuyển mình đáng kinh ngạc của Tri Lễ hôm nay. Chúng tôi đã nhìn thấy niềm tự hào của những thế hệ cán bộ, nhân viên mới – những người con của quê hương Tri Lễ đang cùng chúng tôi nhân rộng màu xanh hi vọng tại quê nhà, miền đất biên viễn này. Đó chính là trái ngọt mà bà con Tri Lễ và Nafoods đã cùng nhau vun đắp hơn 13 năm qua.

Nhiều năm gắn bó, Nafoods thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn của vùng đất biên cương: điều kiện kinh tế còn hạn chế, giao thông cách trở, đời sống người dân vẫn còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt mỗi khi Tết đến, Xuân về. Chính trong sự thấu hiểu ấy, Nafoods lựa chọn đồng hành – không chỉ bằng hoạt động sản xuất kinh doanh, mà bằng những hành động bền bỉ, lâu dài vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Nhà sáng lập/Tổng giám đốc Nafoods Group trao biển tượng trưng quà tặng cho đại diện chính quyền địa phương xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An

Trải qua nhiều năm hoạt động tại Tri Lễ, Nafoods Group đã góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, đồng thời đồng hành cùng chính quyền trong phát triển sinh kế nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và từng bước cải thiện đời sống người dân vùng biên.

Sự phát triển của Nafoods không tách rời sự tin tưởng, hợp tác và sẻ chia của bà con nơi đây. Và ngược lại, mỗi bước đi của Nafoods đều mang theo mong muốn góp phần xây dựng một Tri Lễ ngày càng khởi sắc, bền vững hơn – nơi những “mầm xanh hy vọng” không chỉ là cây trồng trên nương rẫy, mà còn là niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Đối với Nafoods Group, phát triển bền vững không chỉ là một mục tiêu chiến lược, mà là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động. Tập đoàn kiên định với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp tiên phong phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững, cung cấp cho thế giới những sản phẩm nông nghiệp tự nhiên, an toàn, đồng thời mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người nông dân và cộng đồng địa phương.

Chính vì vậy, bên cạnh tăng trưởng kinh doanh, Nafoods luôn chú trọng bảo vệ môi trường, chăm lo người lao động và tích cực đóng góp cho xã hội. Chương trình “Xuân ấm vùng cao – Nafoods trao lộc mừng xuân” là một trong những hoạt động thường niên thể hiện rõ triết lý ấy – nơi trách nhiệm xã hội được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ và đầy nhân văn.

Với Tri Lễ là điểm khởi đầu, Nafoods sẽ tiếp tục hành trình “trao lộc xuân” với hàng trăm suất quà được trao đến bà con ở nhiều địa phương khác nữa. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái”, để không ai bị bỏ lại phía sau trong mùa xuân đoàn viên.

Công ty Cổ phần Nafoods Group phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình trao tặng quà cho bà con đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An

Trong nhiều năm qua, Nafoods Group đã dành hàng chục tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nông dân, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước. Những con số ấy không chỉ phản ánh trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp, mà còn là minh chứng cho triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm.

Chương trình “Xuân ấm vùng cao – Nafoods trao lộc mừng xuân 2026” tại Tri Lễ là một dấu mốc nữa trong hành trình ấy – hành trình của sự sẻ chia, của khát vọng cùng cộng đồng vun đắp những mùa xuân bền vững.

Bởi với Nafoods Group, thành công không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn được đo bằng những mùa xuân ấm áp hơn trên những vùng đất đã từng gian khó.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn