Đoàn Công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, làm việc với Nafoods Group

Đoàn công tác do ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dẫn đầu và các lãnh đạo các vụ, viện, bộ, ngành Trung ương cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Nafoods chia sẻ chặng đường gần 30 năm phát triển, từ một doanh nghiệp tư nhân nhỏ tại địa phương trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, tiên phong xây dựng chuỗi giá trị khép kín: Nghiên cứu và sản xuất giống, Phát triển vùng nguyên liệu, Chế biến và Giải pháp sản xuất, Phân phối – Thương mại – Xuất khẩu.

Hiện tại, các sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu của Nafoods Group được phôi phối đến hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Đặc biệt với ngành chanh leo, Nafoods đã hoàn thiện hệ sinh thái khép kín mang ngành nông sản trăm triệu đô của Việt Nam từ con số không đến vị thế hàng đầu thế giới, bản thân Tập đoàn cũng giữ vị trí top 1 về sản xuất chanh leo cô đặc toàn cầu.

Doanh nghiệp tư nhân, trụ cột kinh tế trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Ảnh: Thu Hải.

Các thành quả phát triển của Nafoods Group là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực từ các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân. Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực này hiện đóng góp gần 50% GDP, hơn 30% ngân sách và giải quyết tới 82% việc làm xã hội.

Trong bức tranh đó, Nafoods nổi bật như một điển hình của nông nghiệp công nghệ cao: tạo việc làm ổn định cho hơn hàng nghìn lao động tại nhiều địa phương; đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu nông sản; phát triển vùng nguyên liệu bền vững; đồng thời gắn tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Những thành tựu ấy cũng phản ánh rõ định hướng từ Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 68/NQ-CP về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực chiến lược, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

Giải pháp để doanh nghiệp vững bước chinh phục Kỷ nguyên mới. Ảnh: Thu Hải.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã lắng nghe và trao đổi cùng Nafoods Group. Doanh nghiệp đã kiến nghị bốn nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tạo hành lang thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời thể hiện rõ định hướng và cam kết của Nafoods trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.

Các kiến nghị bao gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách và thủ tục hành chính; đầu tư hạ tầng và cơ sở dữ liệu số cho nông sản; thúc đẩy R&D, đổi mới sáng tạo và hợp tác với các viện, trường; cùng với đó là phát triển nhân lực số, mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại như Blockchain, QR code trong truy xuất nguồn gốc, nhằm đưa nông sản Việt vươn xa hơn trên thị trường toàn cầu.

Cây giống chanh leo mang thương hiệu Nafoods. Ảnh: Thu Hải.

Với khát vọng và cam kết vững chắc, Nafoods Group khẳng định quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh bền vững, đồng hành cùng đất nước trên hành trình vững bước chinh phục Kỷ nguyên mới.

Tác giả: Thu Hải

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn