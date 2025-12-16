Myanmar phá hủy thêm 17 tòa nhà cờ bạc trực tuyến ở KK Park, bắt 516 người nước ngoài

Myanmar vừa phá hủy thêm 17 tòa nhà đánh bạc trực tuyến, nâng tổng số tòa nhà bị phá hủy lên 398 và bắt giữ tổng cộng 516 công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp - Ảnh: NATION

Theo Asia News Network, chính quyền Myanmar tiếp tục chiến dịch trấn áp cờ bạc và lừa đảo trực tuyến khi phá hủy thêm 17 tòa nhà tại khu vực KK Park, và bắt giữ 516 người nước ngoài cư trú trái phép tại thị trấn Myawady, bang Kayin.

Theo các nguồn tin, các tòa nhà bị phá dỡ đều được sử dụng cho hoạt động cờ bạc trực tuyến. Chiến dịch do chính phủ triển khai với nhiều lực lượng phối hợp, tập trung vào hai “điểm nóng” là Shwe Kokko và KK Park - nơi lâu nay bị xem là trung tâm của các đường dây cờ bạc, lừa đảo trực tuyến.

Cụ thể trong ngày 12-12, lực lượng chức năng đã phá hủy một tòa nhà 4 tầng, hai tòa nhà 3 tầng và 14 tòa nhà 2 tầng tại khu vực Myawady-Mae Htaw Tha Lay (KK Park). Như vậy, tổng số công trình trái phép bị tháo dỡ tại KK Park đã lên tới 398 trên tổng số 635 tòa nhà được xác định.

Song song với việc phá dỡ công trình, các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh việc hồi hương người nước ngoài cư trú trái phép.

Cùng ngày 12-12, 56 người gồm 54 công dân Indonesia và 2 công dân Kazakhstan đã được bàn giao về nước qua cầu Hữu Nghị Myanmar - Thái Lan số 2 theo đúng quy trình pháp lý.

Những trường hợp còn lại đang tiếp tục được xử lý và chuyển giao theo đúng quy định.

Ngoài ra từ ngày 8-12, một tổ công tác liên ngành gồm lực lượng an ninh, cơ quan hành chính và chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát, kiểm tra các tòa nhà trong và xung quanh Myawady (bang Kayin), nhằm ngăn chặn người nước ngoài cư trú trái phép và tham gia cờ bạc trực tuyến.

Trong đợt kiểm tra ngày 12-12 tại phường số 5, lực lượng chức năng phát hiện 516 người nước ngoài trong một tòa nhà 4 tầng và một tòa nhà 6 tầng, cùng 550 máy tính phục vụ cờ bạc trực tuyến.

Nhóm 516 người bị bắt giữ gồm công dân nhiều quốc gia bao gồm: 225 công dân Trung Quốc, 83 công dân Việt Nam, 9 công dân Malaysia, 39 công dân Kenya, 12 công dân Indonesia, 4 công dân Ấn Độ, 77 công dân Philippines, 10 công dân Thái Lan… và một số nước châu Phi khác.

Toàn bộ thiết bị sử dụng cho hoạt động lừa đảo, cờ bạc trực tuyến tại KK Park và Shwe Kokko cũng đã bị tiêu hủy để ngăn chặn việc tái sử dụng.

Chính phủ Myanmar khẳng định xem lừa đảo cờ bạc trực tuyến là vấn đề an ninh quốc gia và sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng trong nước cũng như các nước láng giềng nhằm triệt phá hoàn toàn các đường dây này.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn