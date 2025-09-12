Mỹ treo thưởng 100.000 USD tìm hung thủ ám sát ông Charlie Kirk

Charlie Kirk là một nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng ở Mỹ và được Tổng thống Mỹ Donald Trump đặc biệt yêu mến, đã qua đời ở tuổi 31 sau khi bị ám sát hôm thứ Tư vừa qua. Nhà hoạt động này đã bị bắn và qua đời khi đang phát biểu tại một sự kiện ngoài trời ở một trường đại học ở tiểu bang Utah.

Hiện trường vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk tại Utah, Mỹ. Nguồn: Reuters

Cục Điều tra liên bang Mỹ đã treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm trong vụ ám sát. Các điều tra viên cho biết đã tìm thấy khẩu súng được cho là đã được sử dụng trong vụ ám sát đồng thời công bố bức ảnh của nghi phạm được chụp lại từ camera an ninh. Kẻ tình nghi được cho là đã tới khuôn viên trường không lâu trước khi sự kiện diễn ra và trèo lên nóc một tòa nhà trước khi bắn chết nhà hoạt động Charlie Kirk. Tên này sau đó đã trốn vào một khu dân cư lân cận và tới nay vẫn đang tiếp tục bị truy tìm.

Charlie Kirk là một trong những nhà hoạt động bảo thủ và gương mặt truyền thông nổi bật nhất nước Mỹ. Việc người này bị ám sát làm dấy lên lo ngại sâu sắc, phơi bày một thực tế đáng báo động là bạo lực chính trị không còn là hiện tượng cá biệt mà đang trở thành "bình thường mới" trong đời sống chính trường Mỹ.

Trong bài phát biểu tưởng niệm sự kiện 11/9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ truy tặng Huân chương Tự do cho nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk.

Tác giả: Phạm Huân

Nguồn tin: vov.vn