Mỹ nhân U35 kín tiếng nhất showbiz: Tránh xa thị phi, không yêu đương, sống đời nữ hoàng trong BĐS triệu đô

Giữa showbiz Việt nhiều ồn ào, Hoa hậu Phương Khánh lại là một trong những mỹ nhân chọn lối sống khá khác biệt: kín tiếng, ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và tập trung tận hưởng cuộc sống riêng. Sau khi trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018, người đẹp sinh năm 1995 từng bước xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch và gắn liền với lối sống tích cực.

Những năm gần đây, Phương Khánh không còn hoạt động showbiz quá sôi nổi mà dành nhiều thời gian cho công việc cá nhân, đặc biệt là niềm đam mê thêu nổi. Nàng hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như chăm sóc nhà cửa, làm vườn, đọc sách hay tổ chức các workshop về thêu, mang đến hình ảnh bình yên khác hẳn sự hào nhoáng thường thấy.

Nhan sắc rạng rỡ của Phương Khánh ở tuổi 31.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, Phương Khánh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc ở tuổi 31. Nàng hậu sở hữu biệt thự sang trọng trong khu nhà giàu tại TP.HCM cùng một căn penthouse rộng rãi có tầm nhìn đắt giá. Dù vậy, cô hiếm khi phô trương tài sản mà chỉ hé lộ không gian sống thông qua những vlog hoặc hình ảnh đời thường.

Biệt thự trắng sang trọng với hồ bơi và khu vườn xanh mát

Cơ ngơi thường xuyên xuất hiện trong các vlog của Phương Khánh là căn biệt thự màu trắng nằm ở quận 2 (TP.HCM). Không gian sống gây ấn tượng với thiết kế rộng rãi, kín đáo khi phần cổng được xây cao, tạo sự riêng tư cho gia chủ.

Bên ngoài biệt thự là khuôn viên thoáng đãng với hồ bơi lớn cùng nhiều bàn ghế được bố trí xung quanh. Đây cũng là góc yêu thích của Phương Khánh, nơi cô thường dành thời gian đọc sách, thêu, tập thể thao hoặc đơn giản là tận hưởng những phút giây thư giãn.

Bao quanh căn nhà là khoảng vườn nhiều cây xanh, chủ yếu trồng hoa và cây cảnh dọc theo tường. Nàng hậu thường tự tay chăm sóc khu vườn vào mỗi buổi sáng. Nhờ được chăm chút cẩn thận, các loại cây luôn xanh tốt, đặc biệt vào dịp lễ Tết, không gian càng trở nên rực rỡ hơn khi được tô điểm thêm nhiều loài hoa.

Bên trong biệt thự, Phương Khánh lựa chọn phong cách sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi. Căn nhà gồm 2 tầng với nội thất được chăm chút kỹ lưỡng.

Khu vực bếp có diện tích lớn, được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ việc nấu nướng. Đây cũng là một trong những không gian thể hiện rõ sở thích chăm sóc nhà cửa của nàng hậu.

Phòng ngủ của Phương Khánh gây chú ý bởi diện tích rộng rãi cùng tông trắng - vàng dịu mắt, các chi tiết nội thất đều mang lại cảm giác tinh tế và sang trọng, nổi bật là bộ đèn chùm xa xỉ thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

Đặc biệt, người đẹp còn dành riêng một căn phòng để phục vụ đam mê thêu - sở thích được cô theo đuổi trong nhiều năm gần đây.

Penthouse view "triệu đô" nhìn trọn TP.HCM

Bên cạnh căn biệt thự, Phương Khánh còn sở hữu một căn penthouse rộng rãi với tầm nhìn ấn tượng. Từ không gian này có thể nhìn thấy những biểu tượng nổi tiếng của TP.HCM như Landmark 81, Bitexco và sông Sài Gòn.

Phòng khách là một trong những khu vực gây ấn tượng nhất nhờ thiết kế mở cùng hệ cửa kính lớn kéo dài gần như toàn bộ mảng tường. Nhờ vậy, căn hộ luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đồng thời mở ra khung cảnh thành phố từ trên cao. Nội thất được lựa chọn khá tiết chế với sofa da tông tối, sàn sáng màu và cách bài trí gọn gàng, tạo cảm giác rộng rãi, thư thái thay vì phô trương.

Khu vực bếp và bàn đảo tiếp tục giữ tinh thần sang trọng nhưng tinh giản. Không gian sử dụng sự kết hợp giữa đá vân mây và chất liệu gỗ, trong đó phần bàn đảo lớn trở thành điểm nhấn nổi bật. Những đường nét vuông vức, gam màu trung tính cùng cách sắp xếp ít chi tiết giúp căn bếp vừa hiện đại vừa có cảm giác như những căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp.

Phòng tắm cũng được thiết kế như một góc thư giãn riêng tư. Điểm đặc biệt là khu vực này sở hữu cửa kính lớn nhìn thẳng ra thành phố, bên cạnh là bồn tắm đặt cạnh ban công, mang đến cảm giác chẳng khác gì đang tận hưởng dịch vụ tại một resort trên cao.

Một trong những góc "ăn tiền" nhất của căn penthouse chính là ban công rộng thoáng. Khu vực ngoài trời được bố trí thêm cây xanh, tạo thành một khoảng vườn nhỏ giữa không trung. Đây cũng là nơi Phương Khánh thường dành thời gian đọc sách, thư giãn, tận hưởng sự yên tĩnh và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Ngoài ra, căn hộ còn có những khoảng không gian riêng phục vụ sở thích cá nhân của nàng hậu. Với lợi thế sở hữu nhiều mặt kính lớn, nhiều góc trong nhà được tận dụng làm nơi tập yoga, nghỉ ngơi hay đơn giản là tận hưởng ánh nắng tự nhiên. Tổng thể căn penthouse không quá cầu kỳ trong trang trí nhưng ghi điểm bởi sự rộng rãi, thoáng đãng và đúng tinh thần sống chậm, đề cao sự cân bằng mà Phương Khánh theo đuổi.

Ở tuổi 31, Phương Khánh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lựa chọn nhịp sống bình yên: tránh xa thị phi, chăm sóc bản thân, theo đuổi đam mê và tận hưởng không gian sống đúng với phong cách riêng.

Tác giả: Huyền Trang

Nguồn tin: Phụ nữ mới