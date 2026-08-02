Nam NSND nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh: Nhiều cô theo, 73 tuổi mới công khai vợ đẹp như diễn viên

Từ giọng ca Trường Sơn đến tượng đài của dòng nhạc cách mạng

NSND Trung Đức sinh năm 1952, là một trong những giọng ca tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Với chất giọng tenor cao, sáng, khỏe và đầy cảm xúc, ông ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt ca khúc đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ như Chào em cô gái Lam Hồng , Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây , Chiếc gậy Trường Sơn , Giai điệu Tổ quốc , Ta ra trận hôm nay , Chào sông Mã anh hùng , Lá đỏ ...

NSND Trung Đức là một trong những "ông hoàng nhạc đỏ" lừng lẫy

Tên tuổi Trung Đức gắn liền với những năm tháng biểu diễn phục vụ chiến trường. Chính quãng thời gian ấy đã hun đúc cho ông phong cách hát chân thành, mộc mạc nhưng giàu nội lực. Nhiều đồng nghiệp nhận xét, khi hát về người lính hay Tổ quốc, Trung Đức luôn truyền được cảm xúc đặc biệt bởi ông từng trực tiếp trải qua chiến tranh.

Không chỉ là ca sĩ, ông còn sáng tác nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Em đi chùa Hương , Chân quê , Gọi em , Nhớ về hội Lim ... Những sáng tác này mang màu sắc dân gian đương đại, góp phần khẳng định tài năng toàn diện của nam nghệ sĩ.

Trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, NSND Trung Đức còn đảm nhận công tác giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ học trò. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn đều đặn nhận lời hướng dẫn thanh nhạc và tham gia các chương trình nghệ thuật lớn.

Vẻ hào hoa, lãng tử của nghệ sĩ Trung Đức thời trẻ

Đầu năm 2026, khán giả tiếp tục được gặp ông trong chương trình Tết Vạn Lộc , nơi ông hội ngộ người bạn diễn ăn ý NSND Thu Hiền. Cặp song ca từng làm say đắm nhiều thế hệ tiếp tục mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, chứng minh sức hút chưa hề phai nhạt của hai giọng ca gạo cội.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Trung Đức vẫn giữ thói quen luyện thanh mỗi ngày, tập thể dục khoảng một tiếng vào buổi sáng để bảo vệ sức khỏe và giọng hát. Ông cho biết nếu không đi biểu diễn, thời gian chủ yếu dành cho việc đọc sách, dạy học, gặp gỡ bạn bè và chăm sóc gia đình.

73 tuổi mới công khai vợ, sống bình yên trong căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh

Nếu sự nghiệp rực rỡ bao nhiêu thì đời tư của NSND Trung Đức lại kín tiếng bấy nhiêu. Suốt nhiều chục năm, khán giả gần như không biết đến người phụ nữ đứng phía sau thành công của ông.

Năm 2024, nam nghệ sĩ mới lần đầu công khai bà xã và chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình. Ông tiết lộ bà xã tên Phương, là em gái của một người bạn. Hai người quen biết, cảm mến rồi nên duyên. Sau đó, NSND Trung Đức thổ lộ nỗi lòng với gia đình vợ và được ủng hộ. "Vợ thích nghe tôi hát lắm. Cô ấy ngày xưa cũng rất xinh đẹp", ông tự hào nói.

Ở tuổi 73, NSND Trung Đức mới lần đầu công khai bà xã xinh đẹp không thua kém diễn viên

Điều khiến nghệ sĩ Trung Đức luôn trân trọng ở vợ là sự đảm đang, nấu ăn ngon, hết lòng chăm lo chồng con. Đặc biệt, bà không bao giờ ghen tuông dù chồng thường xuyên đi công tác xa.

Trung Đức kể, thời trẻ ông được rất nhiều phụ nữ mến mộ, theo đuổi, thậm chí có người ngỏ ý "chỉ xin một đứa con". Tuy nhiên, ông khẳng định mình luôn từ chối vì không muốn làm điều có lỗi với đạo đức và trách nhiệm của người đàn ông.

Hiện tại, vợ chồng NSND Trung Đức có 4 người con gồm 3 trai, 1 gái. Gia đình đang sinh sống cùng con gái và các cháu trong ngôi nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Mỗi ngày, ông thức dậy từ rất sớm, tập thể dục, ăn sáng, cà phê cùng bạn bè rồi trở về nhà tận hưởng cuộc sống bình dị bên vợ con.

Nghệ sĩ Trung Đức hiện sống bình dị, an yên và vẫn cống hiến cho âm nhạc

Những hình ảnh mới được NSND Trung Đức chia sẻ trên trang cá nhân cũng phần nào hé lộ cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ. Trong một bức ảnh, NSND Trung Đức diện áo polo màu sáng, tươi cười đứng cạnh vợ và cháu nhỏ trên cầu thang của một tòa nhà sang trọng. Bà xã ông mặc váy đen thanh lịch, gương mặt trẻ trung, phúc hậu.

Nhiều người nhận xét bà xã NSND Trung Đức sở hữu nét đẹp dịu dàng như diễn viên điện ảnh. Cháu nội đứng phía trước nắm tay bà, hồn nhiên giơ tay tạo dáng, mang đến khung cảnh ba thế hệ đầm ấm.

Ở bức ảnh còn lại, nam nghệ sĩ xuất hiện với bộ vest kẻ sọc lịch lãm, cà vạt đỏ nổi bật khi chuẩn bị bước lên sân khấu. Nụ cười hiền hậu cùng phong thái tự tin cho thấy dù đã bước sang tuổi U80, ông vẫn giữ được thần thái của một nghệ sĩ lớn luôn trân trọng từng lần đứng trước khán giả.

Hình ảnh ấm áp của NSND Trung Đức bên vợ và cháu trai

Ở tuổi U80, ông vẫn rất phong độ

Sau hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật, NSND Trung Đức không chỉ để lại dấu ấn bằng những ca khúc đi cùng năm tháng, mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình viên mãn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Thanh niên Việt