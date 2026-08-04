Hoà Minzy nghẹn ngào sau 49 ngày thượng úy Lê Văn Thắng qua đời

Sau gần 50 ngày Thượng úy Lê Văn Thắng - gương mặt quen thuộc của chương trình Sao nhập ngũ qua đời, Hòa Minzy bất ngờ đăng tải story kèm lời nhắn khiến nhiều người xúc động.

Nữ ca sĩ cũng viết dòng trạng thái ngắn: "Em ơi. Thời gian trôi qua nhanh thật ấy... 49 - 50 ngày em rồi, em ở đó có thấy mọi người rất thương em không?". Những lời nhắn của nữ ca sĩ cho thấy tình cảm và sự tiếc thương cho người đồng đội từng gắn bó trong Sao nhập ngũ.

Thời điểm biết tin thượng úy Lê Văn Thắng qua đời, ca sĩ sinh năm 1995 đã đi về Nghệ An ngay trong đêm để kịp tiễn biệt người em thân thiết. Hòa Minzy từng nhắn gửi xúc động trên trang cá nhân: "Cảm ơn em đã mang cả tuổi thanh xuân để học tập, rèn luyện và cống hiến cho Tổ quốc. Yên tâm từ nay về sau chị sẽ gọi điện hỏi thăm bố mẹ thay em, sẽ mua thuốc bổ cho bố mẹ thay em và sẽ ôm mẹ thật chặt thay em, nhé!".

Hòa Minzy đăng tải story xúc động sau 49 ngày thượng úy Lê Văn Thắng qua đời. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ từ người thân, Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời vì đột quỵ. Ảnh: FBNV

Trưa 18/6, người thân xác nhận Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời vào sáng cùng ngày do đột quỵ. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng. Anh ra đi khi còn khá trẻ, trước đó vẫn được biết đến với hình ảnh khỏe mạnh, năng động và luôn tràn đầy năng lượng.

Sự ra đi đột ngột của Thượng úy Lê Văn Thắng cũng khiến nhiều nghệ sĩ từng có dịp đồng hành cùng anh trong chương trình Sao nhập ngũ không khỏi xót xa. Trên mạng xã hội, Ninh Dương Lan Ngọc, S.T Sơn Thạch, Bình An, Huỳnh Lập cùng nhiều đồng nghiệp đã chia sẻ lời tiễn biệt, gửi lời chia buồn đến gia đình và bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của anh.

Ngày 18/6/2026, thông tin Thượng úy Lê Văn Thắng đột ngột qua đời ở tuổi 28 khiến gia đình, đồng đội và nhiều nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng. Ảnh: FBNV

Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê ở Tân Kỳ, Nghệ An và hiện công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ vào các năm 2022 và 2025.

Trong thời gian xuất hiện tại chương trình, Thượng úy Lê Văn Thắng gây chú ý bởi ngoại hình sáng, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách hòa đồng, gần gũi. Ở mùa Sao nhập ngũ 2022, anh có nhiều khoảnh khắc tương tác với các nghệ sĩ tham gia chương trình, trong đó có Hòa Minzy.

Đáng chú ý, khi Hòa Minzy được giao nhiệm vụ thành lập một ban nhạc trong chương trình, nữ ca sĩ đã lựa chọn Lê Văn Thắng tham gia. Sau khi chương trình kết thúc, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và từng gặp lại, chụp ảnh cùng nhau trong đời thường.

Thượng úy Lê Văn Thắng từng xuất hiện trong chương trình Sao Nhập Ngũ mùa giải 2022 và 2025. Ảnh: FBNV

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: Phụ nữ mới