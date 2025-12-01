Mục sư Hong Kong mất 3 người thân trong đại họa cháy

Người dân xếp hàng đặt hoa tại một điểm tưởng niệm tạm thời gần khu chung cư Wang Fuk Court để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ cháy thảm khốc ở Tai Po, Hong Kong, ngày 29/11/2025. Ảnh: Reuters.

Sau 17 năm làm mục sư, từng chứng kiến sinh tử và nâng đỡ những phận đời tuyệt vọng, Mục sư Reverend Jenny Lam Yat-kwan nay phải tự vịn vào đức tin khi ba người thân của cô được xác nhận thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng ở Tai Po.

Mục sư Nhà thờ Lutheran Kim Cương ELCHK cho biết thi thể ba thành viên gia đình được tìm thấy trong một tòa nhà ở Wang Fuk Court. Sự mất mát khiến đại gia đình rơi vào bàng hoàng và đau đớn tột cùng.

Do mỗi thi thể cần người thân nhận diện và xét nghiệm DNA, một thành viên gia đình phải chịu ba lần quy trình đầy ám ảnh, thậm chí từng trải qua nhầm lẫn nhận dạng.

“Điều duy nhất tôi cầu xin là tìm thấy người thân mất tích. Và họ đã được tìm thấy”, mục sư Lam nói. “Tôi biết ơn lực lượng cứu hỏa và đơn vị nhận dạng nạn nhân vì đã giúp chúng tôi nói lời tạm biệt”.

Theo cô Lam, Chúa đã gửi đến ba tình nguyện viên trẻ - “ba thiên thần” - âm thầm hỗ trợ gia đình từ ngày xảy ra thảm kịch.

Ngày 26/11 trở thành nỗi tang thương của người dân Hong Kong. Ảnh: Scmp

Vụ cháy nghiêm trọng nhất Hong Kong trong nhiều thập kỷ đã cướp đi 146 mạng người, làm 79 người bị thương. Khoảng 40 người vẫn đang mất tích.

Mục sư Lam kể lại những ngày chờ tin trong tuyệt vọng khi ba người thân không thể liên lạc được sau khi đám cháy bùng phát. Hôm thứ Sáu, gia đình nhận thông báo tìm thấy thi thể, nhưng bức ảnh lại là của người khác - nỗi đau chồng nỗi đau.

Chiều Chủ nhật, gia đình xác nhận được một thi thể tại nhà xác Fu Shan nhờ thẻ căn cước. Họ tiếp tục chờ thông báo và hỗ trợ giấy tờ tại trường CCC Fung Leung Kit, nơi tạm trú cho các nạn nhân.

Lam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với ba tình nguyện viên Tai Po đã lặng lẽ xuất hiện mỗi ngày để đồng hành cùng gia đình.

“Tôi thấy ân điển của Chúa qua sự hiện diện của họ”, cô nói.

Dù biết con đường hồi phục tinh thần còn dài, Lam chia sẻ câu chuyện của gia đình để nâng đỡ những người cũng đang chịu mất mát:

“Tôi muốn nhắn các gia đình hãy giữ hy vọng. Dù người thân trở về trong hình hài nào, họ vẫn là gia đình của chúng ta, và ta có thể nói lời tạm biệt bằng tình yêu và niềm hy vọng cho tương lai”.

Theo Scmp, một phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn đang tìm bố mẹ mất tích sau năm ngày xảy ra vụ cháy.

Tác giả: Xuân Tùng

Nguồn tin: znews.vn