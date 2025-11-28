Tấm xốp là thủ phạm gây hỏa hoạn lịch sử Hong Kong, 83 người chết

Lực lượng cứu hỏa làm việc cật lực nhưng vẫn chưa thể khống chế đám cháy tại 7 toà nhà trong khu dân cư. Ảnh: Reuters.

Bà Eileen nhấn mạnh lực lượng điều tra tin rằng những người liên quan “đã vô cùng cẩu thả, dẫn tới đám cháy lan rộng và gây thương vong nghiêm trọng”.

Lớp lưới bảo vệ, tấm nhựa và bạt chống thấm bao quanh tòa nhà không đạt chuẩn an toàn phòng cháy, trong khi các tấm xốp đã khiến ngọn lửa lan nhanh hơn.

Đến 22h chiều cùng ngày, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở Hong Kong đã khiến ít nhất 83 người thiệt mạng, 300 người mất tích, sau khi ngọn lửa lan nhanh qua nhiều tòa nhà cao tầng trong khu chung cư.

Vật liệu xây dựng không đạt chuẩn

Trong ngày 27/11, cảnh sát khám xét nhiều địa điểm khắp thành phố, bắt đầu với văn phòng của Prestige Construction & Engineering tại Laurels Industrial Centre ở San Po Kong, thu giữ những tài liệu liên quan đến công trình xây dựng Wang Fuk Court.

Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) thông báo đã lập một tổ công tác chuyên trách điều tra thảm họa vụ cháy 7 tòa nhà chung cư khiến 65 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.

Song song đó, Bộ trưởng An ninh Chris Tang cho biết ngọn lửa lan theo cách “bất thường,” và cuộc điều tra hình sự đã mở cuộc điều tra hình sự.

Cuộc điều tra vụ hỏa hoạn nghiêm hiện tập trung vào việc sử dụng các vật liệu dễ cháy không đạt chuẩn, hệ thống giàn giáo bao quanh các tòa nhà.

Bộ trưởng An ninh Chris Tang Ping-keung cho hay nhà chức trách nhận thấy tốc độ lan nhanh của ngọn lửa có dấu hiệu bất thường. Giám đốc Sở cứu hỏa Andy Yeung Yan-kin cho biết việc dùng xốp styrofoam để bịt các ô cửa có thể đã khiến lửa lan nhanh hơn.

Tấm xốp, lớp lưới bảo vệ, tấm nhựa và bạt chống thấm bao quanh tòa nhà không đạt chuẩn an toàn phòng cháy. Ảnh: Scmp

“Chúng tôi phát hiện lớp lưới và bạt chống thấm bên ngoài, khi cháy, làm ngọn lửa lan nhanh hơn so với vật liệu đạt chuẩn. Điều này không bình thường”, ông Tang nói.

Thảm họa tại Wang Fuk Court ở Tai Po đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng, gần 300 người vẫn mất tích, 77 người nhập viện tính. Trong khi công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra và đến nay đã tìm thấy 51 nạn nhân tại hiện trường.

Cảnh sát đã bắt giữ ba người thuộc công ty bảo trì chịu trách nhiệm về khu nhà - Prestige Construction & Engineering - với cáo buộc ngộ sát, trong khi cơ quan chống tham nhũng của thành phố cho biết họ đang xem xét khả năng có tiêu cực trong dự án cải tạo.

Một nguồn tin cho biết ba người bị bắt gồm Ho Kin-yip (52 tuổi), giám đốc kiêm quản lý vận hành; Hau Wa-kin (54 tuổi), giám đốc; và Steve Wong Chung-kee (68 tuổi), người chịu trách nhiệm an toàn và phê duyệt hạng mục thi công.

Trong tuyên bố trực tuyến, ICAC khẳng định sẽ điều tra toàn diện mọi dấu hiệu tham nhũng liên quan đến dự án cải tạo quy mô lớn của khu nhà. Khi đám cháy vẫn đang hoành hành, mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán, từ việc lớp lưới, vật liệu xây dựng, giàn giáo tre không đạt chuẩn đến phản ánh công nhân hút thuốc trên giàn giáo.

Will Power - đơn vị lập báo cáo đánh giá các nhà thầu tham gia dự án và chấm Prestige mức B cao nhất - đã đưa ra tuyên bố bày tỏ “vô cùng đau buồn” trước tổn thất về người và tài sản do vụ cháy.

Công ty cho biết đang phối hợp đầy đủ với cảnh sát, Sở Cứu hỏa và Đơn vị Kiểm tra Độc lập của Sở Nhà ở bằng cách cung cấp bản vẽ xây dựng và dữ liệu chuyên môn. Will Power cam kết hỗ trợ công tác phục hồi khu chung cư nhưng từ chối bình luận thêm để đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Chỉ 5 phút lửa đã leo lên tầng 32

Tòa nhà bị thiêu trụi. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia về xây dưng địa phương ở Hong Kong cho CNN biết khi ngọn lửa bắt đầu xuất hiện, người dân thấy rằng chỉ trong 5 phút nó đã leo 32 tầng tại Wang Fuk Court, khiến cư dân không thể chạy kịp trong khi thời gian sơ tán cần ít nhất 20 phút.

“Khi vụ cháy xảy ra, tôi bảo cô ấy qua điện thoại hãy chạy thoát. Nhưng vừa mở cửa ra thì hành lang và cầu thang đã đầy khói, tối mịt, nên cô ấy buộc phải quay lại trong phòng. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh”, ông kể Lawrence Lee với AP vợ mình bị mắc kẹt trong căn hộ.

Khu nhà được xây dựng từ thập niên 1980 và đang trong quá trình cải tạo từ năm ngoái, được bao phủ bằng giàn giáo tre - vật liệu quen thuộc trong ngành xây dựng Hong Kong - cùng lớp lưới xanh.

“Thời gian để mọi người thoát ra khỏi tòa nhà 32 tầng là rất chậm”, Xinyan Huang, phó giáo sư thuộc Khoa Môi trường và Kỹ thuật Năng lượng Công trình của Đại học Bách khoa Hong Kong, cho biết. “Ít nhất phải mất 10 đến 20 phút. Nhưng lửa đã lan đến tầng cao nhất trong vòng 5 phút hoặc ít hơn”.

Khi được hỏi về cuộc điều tra, ông Huang cho rằng vấn đề cốt lõi không phải là nguyên nhân cháy mà là tốc độ lan lửa quá nhanh.

“Tòa nhà được thiết kế để xử lý các vụ cháy ngẫu nhiên, nhưng không được thiết kế để đối phó với tình huống lửa lan rất nhanh ở mặt ngoài rồi cháy ngược trở vào trong”, ông nói với CNN. “Điều này không nằm trong quy chuẩn phòng cháy hiện hành”.

Ông Huang cho biết tre là “vật liệu dễ cháy”, đặc biệt trong mùa khô, và các cột giàn giáo dựng thẳng tạo điều kiện cho ngọn lửa bốc lên theo chiều dọc rất nhanh. “Điều này tương tự các vụ cháy khác sử dụng vật liệu dễ cháy. Một khi bén lửa, lực lượng cứu hỏa không đủ thời gian để ngăn chặn”.

Ông liên hệ vụ cháy với thảm kịch Grenfell ở London - vụ cháy tòa nhà dân cư chết người nhất của Anh từ Thế chiến II, cướp đi 72 mạng sống do mặt dựng dễ cháy.

