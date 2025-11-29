Hỏa hoạn thiêu rụi kho xe sang ở Thái Lan

Cảnh sát địa phương cho biết đã được thông báo về vụ cháy tại gara ô tô cao cấp nói trên vào khoảng 8h30. Lực lượng cứu hỏa đã lập tức được triển khai tới hiện trường.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một tia sáng trắng có thể là do chập điện lóe lên vào khoảng 7h50 cùng ngày, trước khi đám cháy xảy ra.

Lực lượng cứu hỏa chạy đua với thời gian để dập lửa, nhưng ngọn lửa đã bao trùm nhà kho và lan sang một xe cứu hỏa, buộc các đội cứu hỏa phải sơ tán đến nơi an toàn khi ngọn lửa ngày càng dữ dội.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, 5 siêu xe trị giá khoảng 100 triệu baht và 45 chiếc Tesla trị giá 90 triệu baht đã bị thiêu rụi, cùng với xe cứu hỏa. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Đỗ Sinh

Nguồn tin: baotintuc.vn