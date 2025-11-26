Hỏa hoạn kinh hoàng tại khu nhà ở xã hội Hong Kong, ít nhất 13 người thiệt mạng

Lửa bao trùm mấy tòa nhà liền nhau. Ảnh: HK01.

Theo thông báo từ Sở Cứu hỏa Hồng Kông, ngọn lửa bùng phát lúc 14 giờ 51 phút (giờ địa phương). Chỉ sau đó ít phút, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ gồm 760 người với 128 xe chữa cháy và 57 xe cứu thương được triển khai tới tiến hành dập lửa và cứu hộ cứu nạn; đồng thời cảnh báo cháy được lần lượt nâng lên mức độ 3 lúc 15h02, số 4 lúc 15h34, rồi cao nhất — cảnh báo mức 5 vào khoảng 18h22.

Đám cháy bắt đầu từ giàn giáo bằng tre bên ngoài các tòa nhà. Ảnh: HK01.

Ngọn lửa bùng phát tại phần giàn giáo tre — vốn đang dùng để cải tạo bên ngoài tòa nhà — và nhanh chóng lan sang ít nhất năm tòa nhà cao tầng liền kề.

Khói đen bốc cao, lửa bốc cháy dữ dội khiến nhiều cửa sổ tòa nhà bùng cháy. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy khung giàn giáo cháy rực, các mảnh vụn rơi xuống đường, cùng các xe cứu hỏa và xe cứu thương xếp dọc tuyến đường chính dưới tòa nhà.

Cảnh tượng kinh hoàng khi trời đã về đêm. Ảnh: HK01.

Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà, với khoảng 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của hàng nghìn người dân. Tính đến 18 giờ (giờ Hong Kong), ít nhất năm tòa nhà đã bốc cháy. Sau khi màn đêm buông xuống, đám cháy càng trở nên kinh hoàng hơn, lan ra nhiều căn hộ, ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Lính cứu hỏa triển khai dập lửa và cứu người. Ảnh: HK01.

Cảnh sát vẫn đang nhận được yêu cầu hỗ trợ từ những cư dân bị mắc kẹt bên trong tòa nhà, trong đó có người đang chờ cứu hộ trên sân thượng và cần sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa để sơ tán; ít nhất 13 người đã thiệt mạng — trong đó có một lính cứu hỏa — và 15 người khác bị thương. Có ít nhất hai người bị bỏng nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Những người bị thương được đưa đến bệnh viện cứu chữa. Ảnh: HK01.

Được biết, do lửa lan qua giàn giáo tre — vốn là vật liệu phổ biến tại Hong Kong cho công tác xây dựng, sửa chữa — vụ cháy đã làm bùng lên nhiều lo ngại về an toàn trong sử dụng giàn giáo tre tại các khu nhà cao tầng. Vì thế, mặc dù lửa đã được dập sau nhiều giờ nỗ lực, hậu quả về người và nhà cửa vô cùng nặng nề.

Khói lửa bao trùm các tòa nhà. Ảnh: HK01.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang phong tỏa khu vực, đồng thời xác minh xem có còn người mắc kẹt hay không. Các tuyến đường quanh khu Wang Fuk Court đã bị đóng — giao thông bị tê liệt, nhiều tuyến xe buýt buộc phải đổi lộ trình. Chính quyền đã thiết lập nơi trú ẩn tạm thời cho cư dân bị ảnh hưởng, đồng thời đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Trời về đêm, lửa vẫn cháy dữ dội. Ảnh: Dongfang.

Tác giả: Thu Thủy

Nguồn tin: viettimes.vn