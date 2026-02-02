Mức phạt che biển số xe năm 2026 đối với ô tô, xe máy

Mức phạt che biển số xe năm 2026 đối với ô tô

Theo điểm b khoản 8; điểm b khoản 11 và điểm b khoản 13 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng.

Như vậy, mức phạt che biển số xe năm 2026 đối với ô tô sẽ phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng.

Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm cũng sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe; đồng thời buộc thực hiện đúng quy định về biển số.

Mức phạt che biển số xe năm 2026 đối với xe máy

Theo điểm b khoản 3; điểm b khoản 8 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Theo đó, mức phạt che biển số xe năm 2025 đối với xe máy sẽ từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và đồng thời bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

