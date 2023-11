Mua ô tô Mitsubishi: Khách trả đủ tiền, chờ gần 3 tháng vẫn không được nhận xe

Mua xe tại Mitsubishi Việt Hùng (Hà Đông, Hà Nội): Khách hàng mỏi mòn chờ xe dù đã thanh toán 100%

Theo chia sẻ của anh Mạch Quang Chiến (trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), chiều ngày 12/8/2023, anh đến cửa hàng Mitsubishi Việt Hùng (936 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) xem và mua xe.

Sau khi xem xe và bản thảo hợp đồng, anh Chiến quyết định đặt cọc 20 triệu đồng để mua xe Mitsubishi Xpander Cross 2023, mới 100%. Tổng giá trị xe lăn bánh là 725 triệu đồng, còn hợp đồng là 695 triệu đồng.

Anh Chiến cho biết thời điểm đặt cọc mua xe khi đó cửa hàng Mitsubishi Việt Hùng đã tắt đèn các khu vực hành chính.

“Ông Lê Quốc Việt (nhân viên kinh doanh) nói với tôi là phòng kế toán đã về nghỉ cuối tuần, nói tôi cứ đặt cọc 20 triệu đồng cho Việt, rồi sẽ gửi phiếu thu và hợp đồng có dấu công ty, chữ ký pháp nhân vào tuần tiếp theo. Vì vậy, tôi đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào tài khoản của Việt. Sau đó ra về và có nhắc Việt gửi hợp đồng kèm phiếu thu”, anh Chiến nhớ lại.

Những ngày tiếp theo, nhân viên kinh doanh Việt có gửi lại cho anh Chiến bản hợp đồng kinh tế số 30/0823/HĐKT/VH do Công ty TNHH ô tô Việt Hùng, đại diện là ông Vũ Công Phương, chức vụ giám đốc ký và đóng dấu công ty, dấu giáp lai và ký nháy các trang của hợp đồng. Trong các ngày 20/9 và 22/9/2023, anh Chiến tiếp tục chuyển khoản 400 triệu đồng và 310 triệu đồng cho Việt.

“Ngày 27/9/2023, nhận viên Việt báo với tôi qua zalo là “Xe của tôi đã về tới cửa hàng”, đồng thời gửi ảnh chụp xe Mitsubishi Xpander Cross kèm tem dán kính lái có ghi số khung MKR2XRNC1WPN008561, khớp với thông tin trên hồ sơ và tôi càng tin tưởng là mọi thứ đã xong”, anh Chiến cho hay.

Hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH ô tô Việt Hùng xuất ngày 30/9/2023

Cũng theo anh Chiến, thời gian từ 15/9 – 8/10/2023, gia đình anh Chiến tiến hành chuyển nhà và sửa chữa nhà, chưa có chỗ đỗ xe cố định, nên tôi cũng không muốn lấy xe ngay. Đến ngày 10/10/2023, sau khi sửa nhà đã xong, anh Chiến hỏi Việt đi bấm biển số thì Việt bảo “tuần này vẫn đang biển số xe “xấu” 644xx – 647xx – 649xx” và khuyên đợi thêm 1 tuần.

“Từ đó đến nay, nhận viên Việt luôn lấy các lý do như biển xấu, hệ thống của công an liên thông hải quan gặp trục trặc không in được tờ khai hải quan, rồi đưa ra các lý do để trì hoãn việc giao xe, trong đó có cả lý do làm mất giấy tờ”, anh Chiến nói.

Bản cam kết của ông Việt với anh Chiến về vụ việc

Cũng theo chia sẻ của anh Chiến, ngày 1/11/2023, anh tới cửa hàng Mitsubishi Việt Hùng để tìm gặp người có trách nhiệm của công ty này để tìm hiểu nguyên nhân sự việc nhưng bị “đùn đẩy”, kéo dài thời gian khiến anh khá bức xúc.

"Khi tôi làm căng thì được trưởng phòng dịch vụ của đại lý giới thiệu lên gặp giám đốc Phương. Sau khi nghe tôi trình bày lại vụ việc, ông Phương có ký vào bản cam kết nội dung là nếu tới 3/11/2023, không tìm lại được giấy tờ cho tôi thì chấp nhận đổi cho tôi xe mới 100%", anh Chiến nhớ lại.

Đúng như lịch hẹn, ngày 3/11 anh Chiến quay lại lấy xe thì ông Phương thông báo là “Việt đã lấy tiền của anh tiêu xài”, “Việt mới nộp cho công ty 224 triệu đồng” và có đưa ra bảng công nợ để chứng minh công ty chưa nhận đủ tiền.

Tới ngày 4/11/2023, trong buổi làm việc giữa 3 bên gồm anh Việt, Mitsubishi Việt Hùng, gia đình nhân viên Lê Quốc Việt nhưng không có phương án khắc phục nào được thống nhất.

“Công ty đề xuất 30 ngày để gia đình Việt trả lại tiền nhưng tôi không đồng ý vì Việt và gia đình không đưa ra được phương án khả thi và từ phía Mitsubishi Việt Hùng có quá nhiều nghi vấn mà bản thân tôi chưa làm rõ được. Thực chất, đây là trách nhiệm của Công ty ô tô Việt Hùng, nhưng họ chối bỏ trách nhiệm và muốn tôi đòi tiền Việt để bù đủ số tiền họ chưa thu được từ Việt, thì mới cho xe ô tô của tôi ra”, anh Chiến nói.

Ông Mạch Quang Chiến cũng cho rằng điều này là không phù hợp, bởi từ ngày 30/9/2023, ông đã thanh toán đủ tiền và Công ty TNHH Ô tô Việt Hùng cũng đã xuất hoá đơn giá trị gia tăng; xe cũng đã được nhập về bãi. Bây giờ nói do Việt chưa nộp tiền cho công ty thì đó là chuyện nội bộ giữa công ty và Việt, không liên quan tới khách hàng.

