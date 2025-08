Ngắm dàn khí tài hiện đại tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Sáng 5/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Thành phố Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 các khối diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) (nhiệm vụ A80).

Điểm nhấn nổi bật trong buổi tổng hợp luyện là sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... đến các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...

Trong đó có nhiều sản phẩm của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, các loại máy bay không người lái, radar...

Sau 40 năm (từ năm 1985), trong đội hình diễu binh qua quảng trường Ba Đình lịch sử lại có sự xuất hiện khối xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an.

Hệ thống vũ khí, khí tại hiện đại tham gia tổng hợp luyện.

Bên cạnh gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 thì hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại cũng xuất hiện.

Loạt pháo tự hành tiến qua lễ đài

Loạt xe tăng trong buổi tổng hợp luyện lần thứ 2, đây là những loại xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam

Hàng trăm khí tài quân sự thuộc các lực lượng Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An lần lượt đi qua Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4

Các chiến sĩ thực hiện chào điều lệnh khi đi qua lễ đài.

Tất cả đều hành tiến nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hệ thống pháo được kéo bằng xe tải chuyên dụng.

Dàn vũ khí máy bay không người lái (UAV).

Hệ thống máy bay không người lái - UAV cảm tử

Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, làm chủ công nghệ, nghiên cứu và sản xuất nhiều vũ khí tiên tiến.

