Đấu tranh vì xe Ford Ranger lỗi hộp số, khách hàng tố "bị đại lý hành hung"

Trao đổi với PV Dân trí, anh Đỗ Xuân Dũng (40 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) cho biết tháng 4/2020 anh đã mua xe chiếc Ford Ranger phiên bản Wildtrak tại đại lý Đồng Nai Ford (Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tân Phát Đạt).

Chiếc Ford Ranger Wildtrak được anh Dũng mua tại Đồng Nai Ford vào 27/4/2020 và được 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước (Ảnh chủ xe cung cấp).

Tuy nhiên, theo anh Dũng, ngày 2/5/2021, Đồng Nai Ford đã tự ý cập nhật phần mềm 20S10 lên xe, dẫn đến việc ngày 22/8/2022, chiếc xe bị hư hỏng hộp số, không thể vận hành được.

Cụ thể, theo lời anh Dũng, ngày 22/8, khi đang lưu thông trên đường Ông Binh (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), chiếc xe tự động tắt máy, mất lực nhưng may mắn là không xảy ra tai nạn. Sau 5 tiếng chờ đợi, Đồng Nai Ford và Ford Việt Nam cho xe cứu hộ kéo phương tiện về đậu tại sân đại lý.

Sau khi làm việc, phía đại lý xác định chiếc xe hư hỏng hộp số, mã lỗi P0868, đồng ý cấp xe demo cho khách hàng cho đến khi hoàn tất bảo hành, sửa chữa và bàn giao xe.

Đại lý tự ý tháo một số hạng mục mà chủ xe chưa cho phép

Anh Dũng cho biết chỉ cho phép đại lý hạ lắp đáy cate hộp số để kiểm tra, tuy nhiên, theo chủ xe, Đồng Nai Ford đã tự ý tháo thêm 3 chi tiết khác của hộp số ngoài nắp cate hộp số, gồm: Cụm bơm dầu hộp số, hộp dọc lầu hộp số, bộ body điều khiển van điện từ.

Theo thứ tự từ trái qua phải: bơm dầu hộp số, hộp lọc dầu hộp số, bộ body điều khiển van điện tử - 3 thiết bị mà chủ xe tố đại lý tự ý tháo rời (Ảnh chủ xe cung cấp).

Trong buổi họp lần đầu ngày 25/8, đại lý thông báo lỗi hư hỏng hộp số do kẹt bánh răng bơm dầu hộp số, đưa ra phương án thay nguyên cụm bánh răng bơm dầu hộp số. Tuy nhiên, chủ xe không đồng ý, yêu cầu ra xưởng dịch vụ xem kỹ các chi tiết của hộp số đã bị đại lý tự động tháo ra.

Sau đó, anh Dũng yêu cầu đại lý lắp lại các chi tiết hộp số, đổ dầu hộp số để tái hiện mã lỗi hộp số. Tuy nhiên, theo chủ xe, đại lý khẳng định có thể hết lỗi, xe chạy bình thường và đồng ý thay hộp số, yêu cầu khách hàng "hứa miệng… năm sau mua xe Ford Everest".

"Giám đốc dịch vụ của Đồng Nai Ford nhận thấy tôi là khách hàng tiềm năng, đang sử dụng xe Ford và sau này có thể sẽ mua thêm. Nhờ thế mà đã ưu tiên trong vấn đề bảo hành, sửa chữa và đã đề xuất thay hộp số với điều kiện hứa miệng năm sau mua thêm xe. Đây là một cách giảm thiệt hại tối đa cho đại lý, cũng là hợp thức hóa một khách hàng tiềm năng", anh Dũng cho hay.

Tuy nhiên, trong cuộc họp này, chủ xe không đồng ý với cách xử lý. Hai bên vẫn không thống nhất được phương án.

Sau lần họp thứ 3 vẫn không đưa ra được phương án xử lý, anh Dũng đã thuê văn phòng luật sư Thừa Phát Lại Biên Hòa lập vi bằng hành vi "đại lý đã có hành vi xâm phạm tài sản của khách hàng, tự ý tháo các chi tiết hộp số mà không có sự đồng ý của chủ xe, xe bị hư hỏng hộp số".

Đồng Nai Ford cho mượn xe demo rồi "cưỡng đoạt"

Biên bản bàn giao xe demo cho khách hàng có ghi chú thêm về việc "hỗ trợ cho bên B một xe demo để đi lại cho đến khi bên A sửa chữa xong và bàn giao lại xe cho bên B" (Ảnh chủ xe cấp).

Theo anh Dũng, từ ngày 26/8 đến 5/9, Đồng Nai Ford không chịu sửa chữa xe theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhưng tìm mọi cách đòi lại xe demo, bằng cách nhiều lần gửi thư, gọi điện, nhắn tin. Đại lý sau đó gửi thư, khẳng định xe của anh bị hư hỏng hộp số do hư hỏng bơm dầu hộp số.

Ngày 26/9, Đồng Nai Ford đã cho người tổ chức cưỡng đoạt xe demo đậu bên trong Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Chủ xe sau đó đã làm đơn tố giác về hành vi cưỡng đoạt tài sản và gửi lên Công an TP Biên Hòa.

Chủ xe tố "bị đại lý hành hung" khi đòi quyền lợi chính đáng

Sau 8 cuộc họp liên tiếp kéo dài đến tháng 10/2022 giữa chủ xe và đại lý, phía Đồng Nai Ford vẫn giữ nguyên phương án hộp số, chỉ sửa chữa theo tiêu chuẩn của Ford Việt Nam. Song, anh Dũng không đồng ý, yêu cầu đại lý bảo hành, sửa chữa theo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, cam kết với khách hàng xe sau bảo hành, sửa chữa không còn là hàng hóa khuyết tật.

Gần đây nhất, chiều 18/11, vợ chồng anh Dũng đến Đồng Nai Ford yêu cầu đại lý có trách nhiệm trong việc bảo dưỡng xe theo những điều khoản hợp đồng đã ký.

Tranh cãi trong buổi làm việc giữa chủ xe Ford Ranger bị lỗi và Đồng Nai Ford trong buổi làm việc ngày 18/11 (Video chủ xe cung cấp).

Tại đây, hai bên đã có những tranh cãi về phương án sửa chữa. Theo anh Dũng, đại lý Đồng Nai Ford đã thuê "giang hồ" hành hung khách hàng, cướp điện thoại và đuổi người ra khỏi trụ sở.

"Tôi sẽ tiếp tục làm đơn kêu cứu lên chính quyền địa phương cho đến khi vụ việc được xử lý ổn thỏa", anh Dũng khẳng định.

Chủ xe cho biết đã ủy quyền cho văn phòng luật sư tiến hành các thủ tục pháp lý, cũng như các bước khởi kiện vụ việc ra tòa. Trong vụ việc này, anh Dũng đã tách riêng thành 3 vụ nhỏ: Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô; Cưỡng đoạt xe demo và cưỡng đoạt điện thoại.

Thông báo cần kiểm tra kỹ thuật trên chiếc Ford Ranger của anh Dũng (Ảnh chủ xe cung cấp).

Trong đó, sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô là vụ án dân sự. Nếu hai bên không thể thương lượng, sẽ do tòa dân sự thụ lý và giải quyết. Về vấn đề này, anh Dũng cho biết đại diện Ford Việt Nam đang tìm cách liên hệ với anh để có phương án xử lý.

Còn trong vụ việc cưỡng đoạt xe demo, theo anh Dũng, Đồng Nai Ford đã bàn giao xe demo cho anh sử dụng, việc bàn giao có biên bản thỏa thuận rõ ràng. Anh Dũng có trách nhiệm bảo vệ và bảo quản xe, phải bồi thường nếu xe hư hỏng. Nếu hai bên phát sinh mâu thuẫn, thì sẽ khởi kiện ra tòa.

"Như vậy, xe demo là tài sản của Đồng Nai Ford nhưng từ ngày 23/8, tôi là người sử dụng hợp pháp. Đại lý chưa bảo hành, sửa chữa xe cho tôi, nhưng tự ý cưỡng đoạt, là hành vi trái quy định pháp luật có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản", anh Dũng phân tích.

Tương tự với vụ việc cưỡng đoạt điện thoại ngày 18/11, anh Dũng nói sẽ quyết liệt trình báo cơ quan công an về việc Đồng Nai Ford cưỡng đoạt tài sản.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Trước đó, một chủ xe Ford Ranger ở Hà Tĩnh cũng lên tiếng về chiếc ô tô nhãn hiệu Ford Ranger của mình trải qua một lần sửa chữa và 3 lần khắc phục tại các đại lý ủy quyền của hãng, song vẫn hư hại nghiêm trọng. Hiện tại, chủ xe và đại lý tiếp tục làm việc với sự có mặt của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Hà Tĩnh.

Tác giả: Gia An

Nguồn tin: Báo Dân trí