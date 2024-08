Hơn 1.000 cú sét đánh xuống khu vực miền Bắc trong 1 giờ đồng hồ

Theo thông tin từ Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, đêm tối 22/8, các khu vực có sét kiểu nhất gồm: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình. Trong vòng 1 tiếng đã ghi nhận hơn 1000 cú sét đánh xuống khu vực miền Bắc.

Hình ảnh ghi lại trên radar

Clip: Sét đánh liên tục trên bầu trời

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng thông tin, ngày hôm nay (22/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07h đến 20h ngày 22/8 có nơi trên 70mm như: Sóc Sơn (Hà Nội) 119.4mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 116.7 mm, Phúc Trìu (Thái Nguyên) 103.7mm, Tân Minh (Phú Thọ) 79.4mm, Trịnh Tường (Lào Cai) 72.8mm, …

Chiều tối và tối nay (22/8), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 16h đến 20h ngày 22/8 có nơi trên 60mm như: Buôn Triết (Đắk Lắk) 68.6mm, Krong (Gia Lai) 63.0mm, Mỹ Phước (Tiền Giang) 92.2mm, Vĩnh Trung (Hậu Giang) 66.8mm,,…

Từ đêm 22/8 đến sáng 23/8, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Từ chiều ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Quảng Ninh của Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 22/8 và ngày 23/8, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tác giả: Phạm Trang