Mua đất, chuẩn bị xây nhà thì chủ cũ bất ngờ đắp mộ giữa đất: Người xây mộ nói gì?

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một gia đình mua mảnh đất rộng gần 700m2 ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, đã làm sổ đỏ. Tuy nhiên, khi gia chủ chuẩn bị động thổ xây nhà thì chỉ sau một đêm, trên thửa đất bất ngờ xuất hiện ngôi mộ tổ họ Lê.

Chủ mảnh đất là bà Nguyễn Thị Lan A. sau đó đã làm đơn gửi cơ quan chức năng phường Vinh Lộc. Thông tin trên khiến dư luận ngỡ ngàng, đưa ra nhiều thắc mắc.

Ngôi mộ bất ngờ "mọc" lên trên mảnh đất đứng tên bà Lan A.

Liên quan đến sự việc, theo nguồn tin trên báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Vinh Lộc cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị A. UBND phường Vinh Lộc đã xác minh những người xây phần mộ trên và tổ chức cuộc họp để 2 bên hòa giải.

Lãnh đạo UBND phường thông tin, thửa đất của bà Lan A. là đất thổ cư, đã được sang tên, chuyển nhượng qua nhiều chủ sở hữu. Về phía đại diện những người xây ngôi mộ, quá trình làm việc, họ cho rằng đó là mộ tổ nên họ đến xây dựng, tôn tạo. Người dân sống gần đó cũng cho biết, trước đây có ngôi mộ ở khu vực thửa đất.

Tại cuộc họp, 2 bên hòa giải và thỏa thuận di chuyển phần mộ nhưng sau đó chưa thống nhất được phương án. UBND phường Vinh Lộc đang tiếp tục hòa giải, giải quyết sự việc theo quy định.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ Mới