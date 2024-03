Mưa đá to bằng quả trứng dội thủng nhà dân, lốc xoáy thổi bay mái trường học ở Nghệ An

Video

Sáng 29-3, giáo viên cùng phụ huynh, chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại do giông lốc thổi tốc mái Trường THCS Tào Sơn, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Nhiều nhà dân cũng hư hỏng nặng do hứng mưa đá 'to bằng quả trứng gà'.