Nghệ An: Mưa đá xuất hiện cục bộ tại nhiều xã ở miền núi

Khoảng 17 giờ chiều 28/3, tại nhiều xã trên địa bàn huyện Tương Dương (Nghệ An) xuất hiện mưa đá cục bộ.

Mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, một số nhà dân, hoa màu tại xã Hữu Khuông bị thiệt hại khá nặng.

Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (Tương Dương) Lô Văn Giáp thông tin, trận mưa đá xuất hiện khoảng 30 phút có hạt khá lớn, hiện chưa thống kê được thiệt hại do mưa gây ra. Ở địa phương cũng từng xuất hiện mưa đá nhưng mưa hạt lớn như vừa diễn ra thì hiếm.

Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (Tương Dương) Lữ Ngọc Tình cho biết, khá lâu rồi ở địa bàn mới thấy xuất hiện mưa đá. Trận mưa đá diễn ra khoảng 30 phút, hạt mưa không lớn lắm, không gây thiệt hại.

Sau trận mưa, một số người dân thu gom những lớn còn chưa kịp tan chảy . Trận mưa đột ngột khiến nhiều người khá lo lắng.

Nhiều hạt mưa đá lớn dồn thành mảng sau khi hết mưa một thời gian nhưng vẫn chưa tan chảy.

Video mưa đá lớn tại xã Hữu Khuông (Tương Dương) vào chiều 28/3

