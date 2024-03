Mua 23 nhà ở liền kề dự án nhà ở xã hội của Kim Thi ở Nghệ An, KTC Land của ai?

Sở Xây dựng Nghệ An vừa có văn bản về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 23 nhà ở liền kề thuộc dự án Khu nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp tại vị trí 01, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.

Theo đó, xét đề nghị của CTCP Địa ốc Kim Thi tại văn bản số 17 TT/2024/KT ngày 11/3/2024 về việc đề nghị chấp thuận được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với các nhà ở thương mại liền kề theo Luật Kinh doanh bất động sản, sau khi xem xét, Sở Xây dựng Nghệ An nhận định, hiện nay CTCP Địa ốc Kim Thi đã đảm bảo đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 23 nhà ở thương mại liền kề thuộc dự án nêu trên cho Công ty TNHH KTC Land.

Phối cảnh 3D khu nhà ở xã hội cho công nhân và biệt thự liền kề của dự án. Ảnh: diaockimthi.vn

Tại văn bản này, Sở Xây dựng Nghệ An chỉ cho ý kiến về điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể, chủ đầu tư chịu trách nhiệm đối với việc thi công xây dựng, sử dụng nhà ở sau khi hoàn thành và các nội dung về giao dịch, mua bán giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu CTCP Địa ốc Kim Thi (chủ đầu tư) triển khai việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đúng quy định, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của bên bán. Thực hiện bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Bên cạnh đó, thực hiện việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định và chỉ được phép bán 23 nhà ở liền kề hình thành trong tương lai cho Công ty TNHH KTC Land theo các nội dung đã thỏa thuận tại Biên bản về việc được mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ngày 11/3/2024 giữa CTCP Địa ốc Kim Thi, Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Nghệ An và bên mua nhà ở hình thành trong tương lai (Công ty TNHH KTC Land);

Yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án nêu trên; nghiêm cấm chủ đầu tư huy động vốn vượt quá số tiền mua nhà ở được ứng trước của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật; phải công khai thông tin văn bản này cho khách hàng nghiên cứu, tìm hiểu trước khi giao dịch, ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Sở Xây dựng Nghệ An cũng yêu cầu Công ty TNHH KTC Land (bên mua) thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Đồng thời, chưa được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và chưa được bên nhận thế chấp (Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Nghệ An) đồng ý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Danh tính nhà đầu tư

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Địa ốc Kim Thi (bên bán) là doanh nghiệp gốc Nghệ An, ít nhiều được biết đến khi triển khai xây dựng dự án NƠXH đầu tiên tại Nghệ An là dự án Nhà ở xã hội CT1 cao 15 tầng tại khối 1, phường Quán Bàu, TP. Vinh. Sau khi hoàn thành dự án này, năm 2016, Địa ốc Kim Thi tiếp tục triển khai dự án Nhà ở xã hội CT2 - cao 12 tầng ngay bên cạnh và dự án Trường mầm non Kim Thi 5 tầng trong năm 2017. Đây là các dự án nằm trong tổng thể dự án NƠXH, khu dịch vụ và trường mầm non tại phường Quán Bàu, TP. Vinh.

Vào tháng 2/2022, Địa ốc Kim Thi tiếp tục được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu NƠXH cho công nhân, người lao động đầu tiên trên địa bàn trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam. Dự án sẽ được thực hiện trên diện tích 7,04ha, với tổng mức đầu tư hơn 320 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ được triển khai từ quý III/2022 đến cuối quý II/2024 sẽ hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Hiện, dự án đang được xây dựng hoàn thiện phần thô.

CTCP Địa ốc Kim Thi được thành lập ngày 26/3/2014, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trụ sở đặt tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm ban đầu, Địa ốc Kim Thi có số vốn điều lệ 60 tỷ đồng góp bởi 5 cổ đông sáng lập là các ông/bà: Nguyễn Thị Kim Hoa (25%), Nguyễn Hoàng Thu (16,67%), Nguyễn Hoàng Đóa (16,67%), Nguyễn Văn Huệ (16,67%) và Nguyễn Thiên Trang (25%). Sau nhiều lần điều chỉnh vốn điều lệ, cập nhật ở lần thay đổi gần nhất (ngày 11/11/2003), Kim Thi có số vốn điều lệ 290 tỷ đồng. Giám đốc kiêm đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Kim Hoa, còn Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Đình Dũng.

Trong khi đó, Công ty TNHH KTC Land (bên mua) có trụ sở tại số 38, đường Nguyễn Thị Định, khối 2, phường Đội Cung, TP. Vinh (Nghệ An) được thành lập ngày 12/3/2020. Khi thành lập, KTC Land có vốn điều lệ 30 tỷ đồng và do ông Nguyễn Đình Dũng (SN 1964 – Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty. Đến ngày 6/11/2020, KTC Land tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

Ngày 15/7/2022, người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc KTC Land được chuyển cho bà Phạm Thị Lan Hương (SN 1969 ở Nghệ An) và chủ doanh nghiệp lúc này là CTCP Địa ốc Kim Thi. Đến ngày 25/7/2023, KTC Land lại thay đổi người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc, lúc này ông Nguyễn Văn Hổ (SN 1987, ở Thanh Hóa) là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty và là chủ doanh nghiệp này. Đến ngày 25/7/2023, KTC Land hạ vốn điều lệ về mức 20 tỷ đồng.

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn