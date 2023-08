MTTQ tỉnh Nghệ An hiệp thương bổ sung Phó Chủ tịch không chuyên trách

Hội nghị lần thứ 12 của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã hiệp thương bổ sung Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Điền Bắc

Căn cứ Luật MTTQ, Điều lệ MTTQ khóa IX và Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 và Thông báo số 989-TB/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ; sáng ngày 29/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị hiệp thương ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tham gia Ủy viên Ủy ban, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách MTTQ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019-2024.

Sáng ngày 29/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 12 nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh Điền Bắc

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu được hiệp thương thay thế ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thôi không tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thôi giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tân Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019-2024 Hoàng Nghĩa Hiếu nhận nhiệm vụ. Ảnh Điền Bắc.

Được biết, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, sinh ngày 11/5/1967, hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông Hiếu từng kinh qua các chức vụ như Bí thư Huyện ủy Yên Thành, Giám đốc Sở NNPTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 574-QĐNS/TW 2/7/2022 về việc chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết