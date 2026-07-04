Một trường đại học lấy điểm sàn lên tới 25

Khuôn viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: HUS.

Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các phương thức xét tuyển.

Nhà trường cho biết điểm sàn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực HSA và các phương thức xét tuyển khác đã được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng nếu có).

Cụ thể, điểm sàn của trường dao động từ 19 đến 25 điểm. Trong đó, điểm sàn 25 áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng, bao gồm tài năng Toán học, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Toán ứng dụng, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học dữ liệu, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Khoa học Vật liệu, tài năng Hóa học, tích hợp thạc sĩ - cử nhân tài năng Sinh học, tài năng Vật lý học, tài năng Sinh học. Tính đến chiều 3/7, đây là mức sàn cao nhất trong số những trường đã công bố.

Với các chương trình chất lượng cao, trường yêu cầu ngưỡng nộp hồ sơ là 23 điểm, gồm chất lượng cao Hóa học, chất lượng cao Địa lý tự nhiên, chất lượng cao Khoa học môi trường, chất lượng cao Khí tượng và khí hậu học, chất lượng cao Địa chất học.

Điểm sàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2026 cụ thể như sau:

Năm 2026, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 28 ngành với 2.510 chỉ tiêu. Sáu phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp, xét điểm HSA, xét điểm SAT, xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ quốc tế, phương thức khác.

Học phí năm học 2026-2027 dự kiến từ 19,1-40 triệu đồng, tùy ngành và chương trình đào tạo.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn