Diễn biến mới nhất vụ bé trai lớp 6 nghi bị bạn dùng bút nhét vào hậu môn

Em Đ.B.A. đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc và chưa có kết luận chính thức về diễn biến, nguyên nhân cũng như những người liên quan. Trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, gia đình cho biết em Đ.B.A. kể sự việc xảy ra vào khoảng tháng 10/2025, khi trên đường đi học về qua khu vực cánh đồng thì bị 2 nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang khống chế.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn bộ nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh. Qua rà soát ban đầu từ phía nhà trường, chưa có căn cứ xác định các đối tượng liên quan là học sinh của Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

"Đây là vụ việc nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đại Thanh, cơ quan công an và các đơn vị liên quan để theo dõi, xử lý vụ việc, đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em", báo cáo của Sở nêu.

Dị vật trong người em B.A. được lấy ra sau phẫu thuật.

Theo xác minh ban đầu từ chính quyền địa phương, em Đ.B.A., từng học lớp 6A3 Trường THCS Vĩnh Quỳnh trong học kỳ I năm học 2025-2026. Sang học kỳ II, em bắt đầu nghỉ học không phép.

Trong các lần giáo viên chủ nhiệm liên hệ với gia đình, phụ huynh cho biết em phải điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3/2026. Đến tháng 5/2026, gia đình hoàn tất thủ tục xin cho con nghỉ học theo đúng quy định và từ đó em không còn đến trường.

Sự việc được phát hiện vào sáng 21/7 khi mẹ của em B.A., thông tin với giáo viên chủ nhiệm rằng con trai được phát hiện có dị vật ở vùng trực tràng và phải phẫu thuật. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh đã cử giáo viên chủ nhiệm cùng đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em B.A.

Ngày 22/7, lãnh đạo UBND xã Đại Thanh, Ban Giám hiệu nhà trường cùng Hội Chữ thập đỏ xã tiếp tục đến cơ sở y tế để thăm hỏi, trao quà và nắm bắt tình hình sức khỏe của cựu học sinh.

Em Đ.B.A. từng theo học tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

Qua rà soát toàn bộ quá trình học tập trước đây của B.A., nhà trường cho biết chưa từng ghi nhận dấu hiệu mâu thuẫn, xung đột giữa em với các bạn cùng lớp hay cùng trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chiều 22/7, UBND xã Đại Thanh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để phân công nhiệm vụ xác minh. Công an xã được giao khẩn trương phối hợp với nhà trường và các lực lượng nghiệp vụ làm rõ nguồn tin, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Trong khi đó, Trường THCS Vĩnh Quỳnh cùng đại diện phụ huynh học sinh tiếp tục duy trì liên lạc, phối hợp với gia đình nhằm hỗ trợ tâm lý, động viên và chăm sóc để B.A. sớm ổn định sức khỏe.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ nội dung phản ánh. Các thông tin về nguyên nhân vụ việc và danh tính các đối tượng liên quan vẫn chưa được cơ quan chức năng kết luận chính thức.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: phunuvietnam.vn