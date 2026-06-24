Hoa hậu Bảo Ngọc xin lỗi, thừa nhận thư trúng tuyển Đại học Columbia được chỉnh sửa bởi AI

Thông tin Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được nhận vào chương trình Thạc sĩ tại Đại học Columbia, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tuy nhiên, bức thư tuyển sinh được đăng tải trên fanpage cá nhân nhanh chóng gây tranh luận khi nhiều cư dân mạng phát hiện một số chi tiết bất thường trong văn bản.

Đáng chú ý, dòng thông tin được cho là liên quan đến học phí xuất hiện dưới dạng "ho tuition" thay vì "no tuition", cùng một số ký tự và cách trình bày bị cho là không giống với văn bản gốc từ phía nhà trường. Những chi tiết này làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc thư tuyển sinh đã bị chỉnh sửa trước khi công bố.

Ngày 23/6, Bảo Ngọc lên tiếng về ồn ào khi đăng lại bản gốc thư mời nhập học, đồng thời thừa nhận những thông tin trong thư nhập học ban đầu được cô và ekip đã chủ động che đi một số thông tin cá nhân cũng như dữ liệu cần được bảo mật nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

Bảo Ngọc chia sẻ lại thư trúng tuyển Đại học Columbia trước khi chỉnh sửa



Tuy nhiên, sau bài đăng lên tiếng, Bảo Ngọc vẫn bị công chúng chất vấn về câu chuyện cô và ekip thay đổi mức học bổng trong 2 thư mời. Trong thư đầu tiên, không ít người đã mặc định rằng Bảo Ngọc nhận được học bổng toàn phần hoặc ít nhất là được tài trợ phần lớn chi phí học tập cho toàn khóa học.

Nhưng trong văn bản mới được công khai, nội dung ghi rõ: "The fellowship carries an award of $15,000.00 to be applied toward tuition" (Tạm dịch: Học bổng đi kèm khoản hỗ trợ trị giá 15.000 USD được dùng để chi trả học phí).

Theo thông tin trên mạng xã hội, học phí của chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy được cho là dao động khoảng 75.000 - 80.000 USD cho toàn khóa học, chưa bao gồm các chi phí sinh hoạt, bảo hiểm, sách vở và nhiều khoản phát sinh khác khi du học tại Mỹ. Nếu lấy mức học phí khoảng 75.000 USD, khoản hỗ trợ 15.000 USD tương đương khoảng 20% tổng học phí. Từ đó cư dân mạng đặt nghi vấn Bảo Ngọc chỉnh sửa mức học bổng để "phông bạt".

Bảo Ngọc lên tiếng đính chính nhưng lại bị chất vấn tiếp tục

Cho đến trưa 24/6, trong thông cáo mới nhất, Bảo Ngọc khẳng định việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Đại học Columbia là hoàn toàn chính xác và toàn bộ quá trình ứng tuyển được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường.

Cô tiết lộ trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, cô nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm đó. Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc chủ động xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được phía nhà trường chấp thuận. Theo cô, điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính áp dụng cho kỳ nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi chính thức nhập học vào năm sau.

Đáng chú ý nhất trong lần lên tiếng này là việc Bảo Ngọc thừa nhận hình ảnh thư tuyển sinh đăng tải trên fanpage đã được xử lý bằng công cụ AI. Theo chia sẻ từ nàng hậu, admin quản lý fanpage đã sử dụng AI để hỗ trợ che và bảo mật một số thông tin cá nhân trước khi công khai tài liệu. Trong quá trình này, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản, dẫn đến việc xuất hiện những chi tiết không phản ánh đúng nguyên trạng tài liệu gốc, trong đó có dòng chữ "ho tuition" gây tranh cãi. Trong thông cáo, Bảo Ngọc xin chịu trách nhiệm và gửi lời xin lỗi vì diễn biến câu chuyện vừa qua.

Bảo Ngọc lần thứ 2 lên tiếng, thừa nhận thư mời có chỉnh sửa bởi AI

Nguyên văn thông cáo từ Bảo Ngọc

Liên quan thông tin về việc Bảo Ngọc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy tại Columbia University (Hoa Kỳ), đã xuất hiện tranh luận xoay quanh nội dung thư tuyển sinh được đăng tải trên mạng xã hội. Bảo Ngọc xin khẳng định rằng việc được nhận vào chương trình Thạc sĩ Environmental Science and Policy thuộc School of International and Public Affairs (SIPA), Columbia University là thông tin hoàn toàn chính xác. Toàn bộ quá trình ứng tuyển, xét tuyển và các thông tin học vụ liên quan đều được thực hiện theo đúng quy trình chính thức của nhà trường. Trong thư tuyển sinh ban đầu dành cho kỳ nhập học Summer 2026, Bảo Ngọc nhận được khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD theo chính sách xét duyệt của chương trình ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, do kế hoạch tham gia Miss World 2026 đã được chuẩn bị từ trước, Bảo Ngọc đã chủ động đề nghị xin điều chỉnh thời điểm nhập học sang năm 2027 và đã được phía nhà trường chấp thuận. Điều này đồng nghĩa các điều kiện hỗ trợ tài chính ghi nhận tại thời điểm nhập học năm 2026 sẽ được nhà trường xem xét lại khi Bảo Ngọc nhập học. Phải thành thật rằng trong quá trình đăng tải thư thông báo, admin quản lý fanpage của Bảo Ngọc đã sử dụng AI để hỗ trợ xử lý hình ảnh nhằm bảo mật thông tin. Trong quá trình admin xử lý hình ảnh, công cụ AI đã tự động tái tạo sai một số ký tự trên văn bản. Việc này dẫn đến một số chi tiết hiển thị trên hình ảnh đăng tải không phản ánh nguyên trạng văn bản gốc, trong đó có chi tiết liên quan đến dòng thông tin “ho tuition”. Đây là một lỗi kỹ thuật phát sinh trong quá trình xử lý hình ảnh, một rủi ro mà người quản lý fanpage không lường trước, thiếu kỹ lưỡng trong việc đối chiếu tài liệu gốc trước khi công khai. Bảo Ngọc xin khẳng định rõ rằng không có bất kỳ cá nhân nào chủ động chỉnh sửa nội dung thư tuyển sinh với mục đích thay đổi thông tin, làm sai lệch kết quả tuyển sinh hay tạo ra một hình ảnh khác với nội dung thật của văn bản mà nhà trường đã gửi. Bảo Ngọc cũng xin khẳng định việc lựa chọn không hiển thị đầy đủ phần thông tin về khoản hỗ trợ tài chính trong bài đăng ban đầu hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn tạo ra cách hiểu rằng mình nhận được học bổng toàn phần, được miễn toàn bộ học phí, hay nhận một giá trị hỗ trợ lớn hơn thực tế. Lý do Bảo Ngọc lựa chọn chưa công bố đầy đủ phần thông tin này bởi khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD chỉ gắn với kỳ nhập học năm 2026. Khoản hỗ trợ sẽ được phía nhà trường xem xét lại, không còn là điều kiện chắc chắn khi thời điểm nhập học đã được chuyển sang năm 2027. Sau khi phát hiện sai sót, Bảo Ngọc đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan và chủ động gỡ bỏ nội dung để tránh tiếp tục tạo ra những hiểu lầm không đáng có. Là người trực tiếp chia sẻ thông tin tới công chúng, Bảo Ngọc xin nhận trách nhiệm về sự sơ suất này và thành thật xin lỗi khán giả đã quan tâm và góp ý. Bảo Ngọc luôn trân trọng mọi sự quan tâm, theo dõi cũng như những góp ý từ công chúng, và xem đây là bài học lớn để bản thân cũng như đội ngũ làm việc cẩn trọng hơn trong tất cả những chia sẻ sau này. Một lần nữa, Bảo Ngọc chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe và nhìn nhận sự việc một cách đầy đủ hơn.

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn