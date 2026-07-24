Tinh gọn trường lớp ở Nghệ An: Kiến tạo môi trường giáo dục tốt hơn

Nghệ An đang quyết liệt triển khai sáp nhập, tinh gọn cơ sở giáo dục với mục tiêu kiến tạo môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh.

Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục đang là một trong những chủ trương lớn của ngành giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới bộ máy, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại Nghệ An, quá trình này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nhất là những băn khoăn về việc học sinh có phải đi học xa hơn, giáo viên có bị ảnh hưởng hay không.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nghệ An cho rằng, việc sắp xếp mạng lưới trường học lần này được triển khai trên cơ sở cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, từ Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 105 của Chính phủ đến các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Điểm khác biệt của đợt sắp xếp này không chỉ nằm ở việc tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng tới tái cấu trúc toàn diện hệ thống giáo dục để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Là một trong 15 địa phương được Bộ GDĐT lựa chọn thí điểm, Nghệ An xem đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để đổi mới tư duy quản trị giáo dục theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn. “Mục tiêu không phải là sáp nhập để giảm số lượng trường học, mà là kiến tạo môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh” - ông Khoa nhấn mạnh.

Chính vì vậy, theo ông Khoa nguyên tắc xuyên suốt của ngành giáo dục Nghệ An là không để bất kỳ học sinh nào vì điều kiện địa lý hay hoàn cảnh kinh tế mà bị gián đoạn việc học. Theo phương án của tỉnh, mô hình “một trường chính, nhiều phân hiệu và điểm trường” sẽ được áp dụng rộng rãi. Nghĩa là, bộ máy quản lý được tinh gọn nhưng các phân hiệu, điểm trường hiện có cơ bản vẫn được giữ nguyên.

“Tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh ưu tiên mô hình trường liên cấp nhằm vừa tinh gọn bộ máy quản lý, vừa giữ nguyên điểm trường tại địa phương để học sinh không phải băng rừng, lội suối đến trường. Ngay cả trong những trường hợp đặc biệt buộc phải điều chỉnh địa điểm học tập, ngành giáo dục cũng đã xây dựng các phương án hỗ trợ như xe đưa đón, mở rộng trường bán trú, nội trú và có chính sách riêng đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nghệ An không sáp nhập trường lớp theo cách cơ học” - ông Khoa nói.

Để việc sắp xếp đạt hiệu quả, Nghệ An đang triển khai theo lộ trình chặt chẽ, vừa khẩn trương vừa thận trọng. Từ đầu tháng 7/2026, toàn ngành đã tiến hành rà soát thực trạng mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất trên toàn tỉnh. Sau khi xây dựng phương án tổng thể, Sở sẽ lấy ý kiến rộng rãi từ các xã, phường, đồng thời, tham vấn các sở, ngành liên quan trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo định hướng của Bộ GDĐT, mục tiêu chung là giảm tối thiểu 30 - 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Chúng tôi xác định, điều cần tinh gọn là đầu mối quản trị, chứ không phải thu hẹp cơ hội học tập hay cắt giảm chất lượng giáo dục.

Một nội dung được đội ngũ giáo viên đặc biệt quan tâm là việc bố trí cán bộ quản lý sau sáp nhập. Theo lãnh đạo Sở, việc tái cơ cấu nhân sự sẽ được thực hiện theo nguyên tắc giảm biên chế quản lý gián tiếp, tăng cường lực lượng trực tiếp giảng dạy. Các cán bộ quản lý dôi dư sẽ được xem xét bố trí làm công tác giáo dục tại cấp xã, điều động trở lại đứng lớp hoặc giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ theo nguyện vọng nếu đủ điều kiện.

Toàn bộ quá trình sẽ được phối hợp giữa Sở GDĐT, Sở Nội vụ và Sở Tài chính để bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời giữ tối đa quyền lợi của đội ngũ, trong đó có việc bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định. “Mọi sự thay đổi đều có những băn khoăn ban đầu, nhưng đây cũng là cơ hội để ngành giáo dục tái phân bổ nguồn lực, giảm áp lực hành chính và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động dạy học” - ông Khoa nhấn mạnh.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn