Nữ sinh nghèo ở Nghệ An viết tiếp giấc mơ đại học nhờ 'cha nuôi' Biên phòng

Em Xeo Thị Hoa (ngoài cùng bên trái) tham dự Chương trình "Thắp sáng ước mơ" năm 2019. (Ảnh: Hải Thượng)

Điểm tựa từ những người cha nơi biên cương

Giữa núi rừng biên giới miền Tây xứ Nghệ, nơi những bản làng còn muôn vàn thiếu thốn, hành trình tới trường của học sinh dân tộc thiểu số vẫn luôn gập ghềnh bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Thế nhưng, cũng từ mảnh đất khô cằn ấy, không ít ước mơ được chắp cánh bay xa nhờ sự nâng bước của những người lính mang quân hàm xanh. Câu chuyện của Xeo Thị Hoa (SN 2005), cô gái người Khơ Mú ở bản Huồi Phuôm, xã Keng Đu là một minh chứng đầy xúc động.

Sinh ra trong gia đình có bốn anh chị em, Hoa lớn lên giữa bề bộn khó khăn. Bố mẹ thường xuyên đau ốm, cuộc sống chỉ biết bấu víu vào vài mảnh nương rẫy nghèo, nên từ nhỏ em đã phải về sống cùng ông bà ngoại.

Hoàn cảnh kinh tế thiếu trước hụt sau khiến con đường học vấn của Hoa nhiều lần chông chênh, tưởng chừng dang dở. Không ít lần, cô bé người Khơ Mú gạt nước mắt, nghĩ đến việc rời bục giảng để về phụ giúp gia đình.

Bước ngoặt cuộc đời đến vào năm 2014, khi Hoa đang học lớp 4. Em vinh dự được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu nhận đỡ đầu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng".

Từ đó, ngoài khoản hỗ trợ kinh phí học tập hằng tháng, các chú bộ đội thường xuyên đến thăm hỏi, bám sát việc học và định hướng cho em trong từng ngã rẽ quan trọng. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp Hoa vững bước đến trường mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình.

Xeo Thị Hoa nhận Giấy khen khi hoàn thành chương trình lớp 12. (Ảnh: NVCC)

Với Hoa, Đồn Biên phòng Keng Đu từ lâu không đơn thuần là đơn vị đỡ đầu, mà đã trở thành ngôi nhà thứ hai. Mỗi lúc vấp váp trong học tập hay cuộc sống, em đều tìm đến các người cha mặc áo lính để giãi bày, xin lời khuyên. Tình cảm giữa cô học trò vùng biên và những người lính cứ thế được vun vén, gắn kết như tình thân ruột thịt.

Trong hành trình trưởng thành, Hoa 2 lần được vinh danh là học sinh tiêu biểu của Chương trình "Nâng bước em tới trường", bước ra khỏi vòm trời bản làng để đến với Nghệ An và Thủ đô Hà Nội. Những chuyến đi ấy mở ra trước mắt cô gái vùng cao một chân trời mới, nhen nhóm trong em khát vọng vươn lên mãnh liệt.

Tuy nhiên, ngã rẽ cuộc đời chưa bao giờ bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp THCS vào năm 2020, Hoa quyết định gác lại giấc mơ học văn hóa, đăng ký vào Trường Trung cấp nghề Con Cuông với mong muốn sớm có việc làm.

Biết được tin, cán bộ Đồn Biên phòng Keng Đu lặn lội đến gặp gỡ, kiên trì phân tích để em hiểu, việc học nghề là tốt, nhưng tấm bằng THPT mới là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa rộng lớn hơn cho tương lai.

Những lời khuyên can ruột gan ấy dẫu chưa thể làm Hoa thay đổi ngay, nhưng gieo vào lòng cô gái trẻ một hạt mầm hy vọng, để rồi sau này em mạnh dạn quay lại con đường đèn sách.

Viết tiếp giấc mơ gieo chữ

Sau thời gian học nghề và bươn chải thực tập tại một doanh nghiệp may ở Hải Phòng, Hoa quyết định trở về quê hương. Năm 2023, em nộp hồ sơ vào Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kỳ Sơn (cũ), nối lại sợi dây học vấn từng đứt đoạn.

Trở lại trường sau nhiều năm gián đoạn là một thử thách nghiệt ngã. Lỗ hổng kiến thức quá lớn buộc Hoa phải gồng mình, vừa học chương trình mới, vừa chong đèn cày ải lại kiến thức cũ.

Những đêm thức trắng bên trang sách, sự kiên trì nhẫn nại cuối cùng cũng đơm hoa khi kết thúc năm lớp 12, Hoa xuất sắc đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thế nhưng, cánh cửa đại học vẫn hờ hững khép lại trong lần chạm ngõ đầu tiên.

Trượt đại học, Hoa đành gác bút, xuôi xuống khu công nghiệp làm công nhân. Chính những ca làm việc mướt mải mồ hôi dạy cho em bài học sâu sắc nhất về giá trị của tri thức, thôi thúc ngọn lửa giảng đường bùng cháy trở lại.

Những tháng ngày gian khó ấy, tiếng chuông điện thoại từ Đồn Biên phòng Keng Đu vẫn đều đặn vang lên. Trung tá Nguyễn Tiến Hạnh - người cha nuôi thầm lặng đi bên em suốt nhiều năm qua liên tục động viên em không được đầu hàng số phận.

Tháng 6/2024, Hoa nộp đơn xin nghỉ việc, gói ghém hành trang về quê ôn thi. Không có tiền đi học thêm như bạn bè đồng trang lứa, em tự mày mò học qua mạng, nhặt nhạnh tài liệu và tự lên thời gian biểu ôn tập khắt khe.

Trời không phụ lòng người, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Xeo Thị Hoa xuất sắc đạt 24,75 điểm (chưa tính điểm ưu tiên), chính thức đỗ vào ngành Giáo dục Mầm non, Trường Sư phạm - Đại học Vinh.

Cô sinh viên Xeo Thị Hoa tại Trường Đại học Vinh. (Ảnh: NVCC)

Cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, cô gái Khơ Mú vỡ òa bật khóc. Cuộc điện thoại đầu tiên em bấm số không phải để khoe với bạn bè, mà là gọi về Đồn Biên phòng Keng Đu báo tin vui cho bà và những người cha đã thầm lặng dõi theo em ròng rã hơn một thập kỷ. Đó là giọt nước mắt của vinh quang, của lòng biết ơn và sự khẳng định mọi nỗ lực chưa bao giờ là vô nghĩa.

Hiện, Hoa đang là cô sinh viên đầy năng lượng của Khoa Giáo dục Mầm non, luôn duy trì thành tích học tập loại khá, giỏi. Ước mơ lớn nhất của em là ngày ra trường sẽ mang con chữ trở về bám bản, gieo những mầm xanh hy vọng cho trẻ em nghèo quê hương.

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm dìu dắt Hoa, Thượng tá Nguyễn Ngọc Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Keng Đu bồi hồi xúc động: "Với người lính Biên phòng, niềm hạnh phúc lớn lao nhất là được nhìn các con khôn lớn, có cái nghề vắt vai, trở thành người tử tế. Đó là động lực vô giá để đơn vị tiếp tục nối dài chương trình nhân văn này".

Từ một cô học trò nghèo chênh vênh bên bờ vực thất học, Xeo Thị Hoa hôm nay sải bước trên giảng đường đại học. Hành trang em mang theo về miền xuôi không chỉ là tri thức, mà còn nặng trĩu ân tình, sự chở che và trách nhiệm của những người lính nơi phên dậu Tổ quốc.

Ở nơi biên ải ngập tràn sương gió ấy, những người cha mang quân hàm xanh vẫn đang lặng thầm gieo chữ. Và từ mảnh đất khô cằn, những mùa quả ngọt vẫn đang nối tiếp nhau đâm chồi, nảy lộc.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn