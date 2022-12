Một số loại thực phẩm rất ngon nhưng cần tránh khi bị đau họng

Vì sao bị đau họng?

Đau họng là tình trạng đau hoặc khó chịu ở bên trong cổ họng. Ngoài ra còn kèm theo cảm giác nóng rát và khó chịu xảy ra ở cổ họng khiến bạn gặp khó khăn trong ăn uống và giao tiếp. Đau họng còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến bạn ngủ không ngon giấc. Đau họng có thể liên quan đến nhiều bệnh hoặc tình trạng khác nhau. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra, nhiều cách tiếp cận có thể giúp bạn giảm đau họng hiệu quả.

Đau họng là một triệu chứng của cảm lạnh thông thường, có thể do dị ứng, bệnh đường hô hấp trên hoặc viêm họng do liên cầu. Viêm họng do virus thường xuất hiện với các triệu chứng sau đây:

Sổ mũi; ho; cảm giác khô hoặc ngứa rát họng; khàn giọng; mắt đỏ (viêm kết mạc).

Khi vi khuẩn liên cầu nhóm A tấn công cơ thể, bạn có thể sẽ nhận thấy một số triệu chứng liên quan đến nhiễm virus. Tuy nhiên, các triệu chứng viêm họng do liên cầu khuẩn phát triển nhanh hơn nhiều và bao gồm:

Sốt; họng đột ngột đau; amidan sưng to, thường có mủ hoặc mảng trắng; nổi hạch; những đốm đỏ li ti xuất hiện trên vòm miệng.

Đôi khi vi khuẩn liên cầu sẽ gây phát ban đỏ lan rộng khắp cơ thể và được gọi là bệnh ban đỏ.

Có nhiều lý do khiến bạn có thể bị viêm họng. Virus gây cảm lạnh hoặc cúm có thể gây ra tình trạng này, cũng như các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn như viêm họng liên cầu khuẩn. Các lý do khác bao gồm:

Tăng bạch cầu đơn nhân

Dị ứng theo mùa

Hút thuốc

Viêm amiđan

Đau họng ai cũng có thể mắc. Ảnh minh họa.

Khi đau họng nên tránh xa những thực phẩm này

Sữa chua: Sữa chua rất tốt cho đường ruột nhưng không tốt khi đau họng và ho. Lý do thực phẩm này làm đặc chất nhầy mà bạn tiết ra, dẫn đến ho nhiều và khó chịu ở cổ họng hơn.

Món ăn khô, cứng: Nhóm thực phẩm đầu tiên người bị đau họng nên kiêng là những đồ khô cứng, khó nhai nuốt. Những món ăn này dễ gây kích thích cổ họng đang bị viêm, sưng, khiến vùng niêm mạc họng tổn thương nhiều hơn.

Các loại hoa quả họ hàng cam: Cam, quýt, bưởi, chanh... là những thực phẩm có tính axit, dễ gây kích ứng cổ họng và nguy cơ dẫn đến trào ngược axit.

Thực phẩm cay: Các món cay vị ớt, tiêu, mù tạc, cà ri... có thể khiến cơn đau họng thêm trầm trọng. Lý do, chúng sẽ kích hoạt tuyến nước bọt và tạo ra một lượng lớn chất nhầy trong cổ họng. Chất nhầy tích tụ nhiều khiến bạn phải hắng giọng nhiều hơn và gây nhiều khó chịu.

Món chiên rán: Ăn đồ cay nóng thường xuyên không tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đồ ăn cay, nóng thì người bị đau họng không nên ăn các món chiên, rán nhiều dầu mỡ. Những món ăn này không chỉ không tốt cho sức khỏe nói chung mà còn đặc biệt không tốt cho sức khỏe người bị viêm họng. Một số món ăn người bị đau họng nên tránh gồm: Xúc xích, gà rán, thịt chiên, thịt nướng…

Cà phê: Caffein trong cà phê có thể khiến họng ngứa và đau rát nhiều hơn. Do đó, nên tránh thức uống này để bảo vệ vòm họng khỏe mạnh.

Đồ uống có ga:Tương tự thức ăn chiên rán, đồ uống có hàm lượng đường cao sẽ làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn. Cách tốt nhất để giảm bớt cảm giác đau họng là uống nhiều nước.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn