Long Châu nói gì khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ như thuốc chữa bệnh?

Liên quan đến việc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 7/12 thông tin thời gian qua trên website/đường link: https://nhathuoclongchau.com/thuc-pham-chuc-nang/toa-an-hop-60vien-18361.html; https://nhathuoclongchau.com/thuc-pham-chuc-nang/vien-bao-ngu-calichi-60v-gpharm-14458.htm đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tọa An, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Bào Ngư Calichi gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh, vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.

Thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tọa An trên website của Nhà thuốc Long Châu đã bị gỡ bỏ.

Ngày 9/12, trao đổi với Người Đưa Tin về nội dung này, đại diện Trung tâm truyền thông FPT Long Châu cho biết: “Từ đầu năm 2022, chúng tôi đã ngưng kinh doanh các sản phẩm này và từ đầu năm đến tháng 12/2022 không phát sinh bất cứ đơn hàng nào hoặc mua bán về 2 sản phẩm TPBVSK Tọa An, Viên Bào Ngư Calichi”.

Vị đại diện này cũng chia sẻ: khi đăng tải thông tin trên website thì 2 sản phẩm TPBVSK Tọa An, Viên Bào Ngư Calichi đăng nội dung hoàn toàn như tờ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.

“Các sản phẩm này khi được Cục Quản lý Dược cấp phép đã có cấp phép cho tờ hướng dẫn sử dụng. Tất cả thông tin này chúng tôi đưa lên để cho khách hàng biết rõ thông tin sản phẩm. Phía Nhà thuốc Long Châu không hề thêm những thông tin nào khác ngoài tờ hướng dẫn sử dụng”, đại diện Long Châu.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tọa An, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Bào Ngư Calichi quảng cáo gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh.

Đại diện truyền thông FPT Long Châu cũng thông tin thêm các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đều được đơn vị kiểm duyệt một cách chặt chẽ trước khi công khai trên website.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tọa An và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Bào Ngư Calichi do Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Gpharm (Địa chỉ trụ sở chính: số 193 đường Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tp.HCM) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm nêu trên vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn