Bầu Đức giữ đúng lời hứa

Bầu Đức liên tục đăng ký mua thêm cổ phiếu HAG như lời hứa với các cổ đông. Ảnh: HAG.

Ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) - vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 25/5-23/6. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bầu Đức tại Hoàng Anh Gia Lai sẽ tăng từ 25,09% lên khoảng 25,4%.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa phiên 20/5 của HAG ở mức 15.450 đồng/cổ phiếu, bầu Đức dự kiến phải chi ra gần 62 tỷ đồng cho thương vụ này.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 4 trong năm 2026 bầu Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG, qua đó nâng tổng khối lượng đăng ký mua lũy kế từ đầu năm lên 17 triệu cổ phiếu. Toàn bộ các giao dịch đều được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Ước tính sau 4 giao dịch kể trên, bầu Đức có thể đã chi khoảng 270 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện nhóm cổ đông liên quan đến gia đình bầu Đức đang nắm khoảng 30,25% vốn doanh nghiệp. Trong đó, ông Đoàn Hoàng Nam (con trai ông Đức) sở hữu khoảng 4,1% vốn điều lệ.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Hoàng Anh Gia Lai, trước những lo ngại của cổ đông về biến động giá cổ phiếu HAG, bầu Đức không chỉ bày tỏ quan điểm tích cực mà còn hành động cụ thể khi mua vào 4 triệu cổ phiếu và đăng ký mua thêm.

“Biết đâu lần sau tôi mua thêm 5 triệu cổ phiếu nữa. Đây là lần tôi mua nhiều nhất, vì thực sự không còn nhiều cơ hội”, ông nói.

Vị đại gia phố núi cũng nhấn mạnh với cổ đông: “Ai có tiền cứ mua cổ phiếu HAG giống tôi. Nếu 1-2 năm nữa mà lỗ thì cứ kêu tôi ra chửi. Tôi không cam kết mua lại cổ phiếu, nhưng cam kết nếu lỗ thì cứ kêu tôi”.

