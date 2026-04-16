Một ngân hàng tiếp tục đóng cửa loạt phòng giao dịch

Thông báo mới đây của Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) cho hay, nhà băng này sẽ chấm dứt hoạt động đối với 4 chi nhánh kể từ ngày 20/5 tới đây. 4 chi nhánh này gồm: VCBNeo Vĩnh Long, VCBNeo An Giang, VCBNeo Trà Vinh và VCBNeo Bến Tre.

VCBNeo khẳng định việc chấm dứt hoạt động của các phòng giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi và chất lượng dịch vụ của khách hàng.

VCBNeo cũng cho hay, kể từ thời điểm chấm dứt hoạt động các chi nhánh trên, VCBNeo Chi nhánh Cần Thơ (số 228 Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng/tài liệu giao dịch của khách hàng tại VCBNeo Chi nhánh Vĩnh Long và VCBNeo Chi nhánh An Giang.

Còn VCBNeo Chi nhánh Tiền Giang (số 100 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) sẽ kế thừa mọi giao dịch của chi nhánh Trà Vinh và chi nhánh Bến Tre.

Trong thời gian gần đây, VCBNeo là một trong những ngân hàng mạnh tay nhất trong việc cắt giảm các chi nhánh/phòng giao dịch.

Trong năm 2025, VCBNeo đã chấm dứt hoạt động đối với hơn 30 phòng giao dịch. Trong đó, ngày 25/10/2025, ngân hàng này đã đóng cửa tới 25 phòng giao dịch.

Trong năm 2025, nhiều ngân hàng đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch. Đáng chú ý, trong số các ngân hàng cắt giảm số lượng chi nhánh, phòng giao dịch năm 2025 có cả 4 ngân hàng thương mại nhà nước (gồm VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank).

Trong đó, Vietcombank - ngân hàng mẹ của VCBNeo - ghi nhận tới 27 điểm giao dịch đóng cửa trong năm qua, chỉ còn 640 điểm giao dịch tại thời điểm kết thúc năm 2025.

VietinBank cũng là một trong số những ngân hàng cắt giảm nhiều nhất các phòng giao dịch vật lý trong năm 2025. Có tới 108 phòng giao dịch của VietinBank dừng hoạt động trong năm qua.

BIDV cũng dừng hoạt động 15 điểm giao dịch trong năm vừa qua, còn lại 1.102 chi nhánh và phòng giao dịch tính đến cuối năm 2025.

Ngoài nhóm Big 4 thì Sacombank và SCB cũng là những ngân hàng mạnh tay cắt giảm số lượng điểm giao dịch trong năm qua, khi mỗi nhà băng giảm 11 điểm giao dịch trong năm 2025.

Giới chuyên gia đánh giá, việc nhiều ngân hàng cắt giảm mạng lưới không đồng nghĩa với thu hẹp quy mô mà là tái cơ cấu để tối ưu hiệu quả. Việc đóng cửa các điểm giao dịch dư thừa cho phép ngân hàng tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm, đồng thời có thêm ngân sách để đầu tư hạ tầng số, tăng trải nghiệm khách hàng trên kênh số...

Ngân hàng hiện nay không còn là trung tâm duy nhất của hệ sinh thái tài chính. Với sự trỗi dậy của các định chế/nền tảng phi ngân hàng như công ty công nghệ tài chính (FinTech), ví điện tử, thanh toán và cho vay trực tuyến, dòng tiền không còn luân chuyển chủ yếu qua các chi nhánh ngân hàng như trước, quan hệ khách hàng bị chia nhỏ giữa nhiều nền tảng.

Mạng lưới ngân hàng giờ đây không còn chỉ là các điểm giao dịch mà phải mở rộng sang hệ sinh thái số, mở rộng đối tác công nghệ, phát triển nền tảng dữ liệu.

Vì thế, nhiều ngân hàng đã chọn thu gọn mạng lưới vật lý, đồng thời đầu tư mạnh cho các nền tảng ngân hàng số, ngân hàng di động, các trung tâm dịch vụ tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các trung tâm chăm sóc khách hàng.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn