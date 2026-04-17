UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

Về phía đoàn công tác WB có Bà Kathleen Whimp – Giám đốc Điều hành hoạt động của WB tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 06/02/2023, được Đại diện nhà nước Việt Nam và Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế ký Hiệp định khoản vay số 9582-VN ngày 02/8/2024, có hiệu lực từ ngày 02/12/2024 đến ngày 02/12/2030.

Mục tiêu đầu tư là giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp của thành phố Vinh trước đây, nay là các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng.

Dự án gồm 04 hợp phần: Hợp phần 1 - Đầu tư tích hợp thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối; Hợp phần 2 - Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập lụt Đô thị; Hợp phần 3- Nâng cấp và cải tạo Sông Vinh; Hợp phần 4 - Phát triển Hệ thống và tăng cường năng lực.

Tại buổi làm việc, đại diện các bên đã báo cáo và trao đổi về tiến độ triển khai các gói thầu. Hiện nay, 02 gói thầu/06 gói thầu xây lắp thuộc Giai đoạn 1 đang trong quá trình đấu thầu. Việc đấu thầu cho 02 gói thầu tiếp theo dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 5/2026 và các gói thầu còn lại sẽ được triển khai vào quý III/2026. Thiết kế chi tiết của giai đoạn 2 đang ở bước hoàn thiện nhằm phục vụ công tác khảo sát giải phóng mặt bằng. Việc đấu thầu giai đoạn 2 dự kiến sẽ được thực hiện vào cuối năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bà Kathleen Whimp – Giám đốc Điều hành hoạt động của WB tại Việt Nam đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành dự án đúng thời gian quy định

Để hoàn thành tiến độ dự án đúng thời gian quy định, Đoàn công tác của WB đề nghị tỉnh Nghệ An hoàn thành việc định giá và phê duyệt giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Việc chi trả bồi thường cho các gói thầu ưu tiên thuộc giai đoạn 1 phải hoàn thành trước ngày 30/12/2026 và các gói thầu tiếp theo của giai đoạn 1 hoàn thành trước tháng 6/2027. Công tác kiểm kê chi tiết và cập nhật kế hoạch thu hồi đất cho các gói thầu giai đoạn 2 cần phải được bắt đầu ngay khi hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công vào cuối tháng 6/2026.

Hoàn thành các phương án, vị trí, thủ tục sắp xếp tái định cư, bắt đầu di dời thực tế cho các hộ dân đủ điều kiện ngay khi địa điểm được xác nhận. Đối với đường Trần Nguyên Hãn thuộc gói thầu CW1.1, đề nghị cần sớm thống nhất phương án di dời mộ trước ngày 30/4/2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thống nhất cao và bày tỏ quyết tâm thực hiện hoàn thành các nội dung Đoàn công tác đề nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Trường Vinh tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (phường Trường Vinh giải phóng mặt bằng 80% toàn dự án). Các Sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT khâu nối, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng; triển khai các nội dung của Dự án.

