Một c.ô.n.g a.n đang đi bộ thể dục bị bánh xe container văng ra tông c.h.ế.t

Ngày 13-7, ông Nguyễn Anh Dũng, chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc (Gia Lai), cho biết sáng nay Đảng ủy và UBND phường vừa tổ chức viếng tang một cán bộ công an phường qua đời do tai nạn hy hữu.

Nạn nhân trong vụ việc là đại úy P.H.V. (36 tuổi), đang công tác tại Công an phường An Nhơn Bắc.

Theo ông Dũng, khoảng 18h chiều qua (12-7), sau giờ làm việc, đại úy V. về nhà và đi bộ thể dục tại quốc lộ 19B.

Lúc này chiếc xe container do tài xế Lê Đức Lợi, trú phường Quy Nhơn Nam, cầm lái chạy cùng chiều bất ngờ gặp sự cố gãy trục láp, làm rơi cặp bánh xe ra ngoài.

Bánh xe container theo quán tính lăn từ phía sau đến tông trúng anh V. khiến anh thiệt mạng tại chỗ.

Sau khi tông anh V., cặp bánh xe container tiếp tục lao tới va chạm làm hư hỏng 2 xe máy dựng bên đường.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ việc.

Vị chủ tịch UBND phường cho hay sau khi thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình, địa phương nghiên cứu kinh phí hỗ trợ, chia sẻ cùng gia đình đại úy V..

Anh V. có vợ là giáo viên cùng 2 con, trong đó cháu nhỏ mới 24 tháng tuổi.

