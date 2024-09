Một CLB V-League bất ngờ bị phạt trước vòng đấu thứ 3

Mới đây, BTC V-League đã ra thông báo phạt cảnh cáo CLB Bình Dương do không chấp hành thời gian đếm ngược trước trận đấu, vi phạm về Quy chế bóng đá chuyên nghiệp trong trận đấu giữa Bình Dương và Hải Phòng FC ở vòng 2 diễn ra hôm 21/9.

Hình ảnh trận Bình Dương - Hải Phòng FC. (Nguồn: VPF).

Án phạt từ BTC cho thấy công tác tổ chức V-League đang ngày càng chuyên nghiệp và mỗi sự cố, lỗi từ BTC địa phương dù nhỏ nhất cũng sẽ bị nhắc nhở, phạt theo quy định đề ra từ trước giải.

Trong những năm gần đây, nhiều đội bóng ở V-League và cả hạng Nhất đã phải chấp hành những án phạt kỷ luật từ BTC khi không đảm bảo đúng chuẩn trong công tác tổ chức trận đấu hay có nhiều cầu thủ phải nhận thẻ vàng, thẻ đỏ trong các trận đấu cụ thể.

Ở vòng 3 V-League 2024/2025 diễn ra vào ngày 30/9, CLB Bình Dương sẽ có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy để chạm trán CLB CAHN. Đây là màn đối đầu được đánh giá không đơn giản với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Sau 2 vòng đầu tiên, đội bóng đất Thủ đã có 4 điểm, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn