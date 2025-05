Một chủ tịch công ty gây thiệt hại nhiều tỉ đồng bị bắt

Ngày 8-5, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Duy Lượng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang; Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang; và Đỗ Văn Hoài, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Nguyễn Thị Hương và Ngô Duy Lượng. Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp cổ phần với số vốn điều lệ là hơn 10,5 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 65% vốn, còn lại là 35% vốn của các cổ đông.

Ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt; quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh đô thị, vườn hoa, công viên, thảm hoa, thảm cỏ; quản lý vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng; quản lý vận hành hệ thống thoát nước đô thị; quản lý vận hành nghĩa trang nhân dân thành phố; dịch vụ tang ma mai táng, hỏa táng; kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô theo hợp đồng; tư vấn thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; trông giữ xe trong công viên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khám xét tại phòng làm việc của bị can Ngô Duy Lượng

Từ năm 2023 đến đầu năm 2025, các bị can trên đã chỉ đạo lập khống các chứng từ chi tiền mặt với số tiền rất lớn như: Chi hỗ trợ cán bộ, nhân viên; chi khen thưởng, chi thuê xe ô tô... gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỉ đồng và gây thiệt hại cho quyền lợi của các cổ đông, người lao động trong công ty.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động