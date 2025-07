Một bà cụ 70 tuổi ở Nghệ An mất tích do lũ cuốn trôi

Nạn nhân mất tích vào khoảng 16h chiều nay (22/7) là bà Lỳ Y D., 70 tuổi, trú tại bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, Nghệ An.

Khe Huồi Yên, nơi bà Lỳ Y D. bị nước cuốn trôi.



Theo Bí thư Đảng ủy xã Nặm Cắn, ông Xã Văn Lương, vào thời điểm trên nạn nhân Lỳ Y D. cùng con gái trên đường đi rẫy về, khi qua khe Huồi Yên tại bản Huồi Pốc thì bà D. bị nước cuốn trôi, còn người con gái bơi được vào bờ thoát nạn.

Sau sự việc chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an địa phương tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả, ông Lương thông tin thêm.

Báo cáo nhanh của Ban BCHPCTT – TKCN&PTDS tỉnh Nghệ An cũng cho biết, ảnh hưởng của bão số 3 làm Nghệ An thiệt hại 161 nhà ở, hơn 174ha lúa, gấn 438ha rau màu, gần 265ha rừng bị gãy đổ và nhiều thiệt hại khác.

Hiện mưa lũ trên địa bàn miền núi tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp. Theo dự báo từ đêm 22/7 đến sáng 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV