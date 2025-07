Người dân miền núi Nghệ An hối hả chạy lũ trong đêm

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ 19h ngày 21-7 đến 7h sáng 22-7, tại Nghệ An có lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 120mm. Mưa lũ làm một người bị thương, thiệt hại 105 nhà ở.