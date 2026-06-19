Mỗi sáng uống nước chanh ấm, chức năng gan thay đổi thế nào?

Nước chanh ấm là đồ uống đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là gan. Ảnh: Shutterstock.

Nước chanh ấm là thức uống quen thuộc của nhiều người vào mỗi buổi sáng. Thức uống đơn giản này từ lâu được xem là một cách giúp cơ thể tỉnh táo, bổ sung nước và tăng cường sức khỏe. Không chỉ giúp bù nước sau một đêm dài, loại đồ uống này còn cung cấp vitamin C, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần bảo vệ gan.

Nước chanh ấm tác động đến gan như thế nào?

Theo Baidu Health, nước chanh chứa nhiều vitamin C (axit ascorbic), chất chống oxy hóa quan trọng giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do được xem là một trong những nguyên nhân gây stress oxy hóa - tình trạng có thể làm tổn thương tế bào gan nếu kéo dài.

Nhờ khả năng chống oxy hóa, vitamin C góp phần giảm áp lực lên gan và hỗ trợ duy trì hoạt động bình thường của cơ quan này. Bên cạnh đó, chanh còn chứa các hợp chất flavonoid tự nhiên, được cho là có tác dụng giảm phản ứng viêm và hỗ trợ bảo vệ tế bào gan khỏi một số tác nhân gây hại.

Ngoài vitamin C, axit citric trong chanh cũng mang lại một số lợi ích nhất định cho hệ tiêu hóa. Hợp chất này có thể kích thích quá trình tiết mật - loại dịch do gan sản xuất và được dự trữ trong túi mật để hỗ trợ tiêu hóa chất béo. Khi quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn, gan và hệ tiêu hóa cũng hoạt động thuận lợi hơn.

Những lợi ích khác của nước chanh ấm

Theo India Times, sau khoảng 7-8 giờ ngủ, cơ thể đã mất đi một lượng nước nhất định qua hô hấp và bài tiết. Vì vậy, việc bổ sung nước ngay sau khi thức dậy giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng.

Ly nước ấm pha một chút nước cốt chanh có thể giúp bù nước, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày và hệ tiêu hóa. Nước ấm kích thích nhu động ruột hoạt động nhẹ nhàng hơn, trong khi vị chua tự nhiên của chanh giúp nhiều người cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn khi bắt đầu ngày mới.

Chanh chứa nhiều dưỡng chất bao gồm vitamin C, vitamin nhóm B, canxi, sắt, magie, kali và chất xơ. Vitamin C trong chanh có thể giúp giảm căng thẳng, tăng miễn dịch, chống lại nhiễm trùng do virus và viêm họng, giúp bạn ít bị cảm lạnh, ốm vặt và nhiều bệnh khác.

Cốc nước chanh ấm là đồ uống buổi sáng hoàn hảo để bắt đầu ngày mới hiệu quả. Ảnh: Magnific.

Ai nên hạn chế uống nước chanh ấm buổi sáng?

Dù mang lại nhiều lợi ích, không phải ai cũng nên uống nước chanh ấm thường xuyên.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc viêm loét dạ dày

Axit citric trong chanh có thể kích thích tiết axit dạ dày. Với những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày hoặc loét dạ dày, điều này có thể khiến các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người bệnh có thể gặp tình trạng ợ nóng, nóng rát sau xương ức, đau vùng thượng vị hoặc tăng cảm giác khó chịu sau khi uống nước chanh, đặc biệt khi bụng đang đói.

Người có răng nhạy cảm hoặc men răng yếu

Nước chanh có độ pH khoảng 2–3, thuộc nhóm đồ uống có tính axit cao. Việc sử dụng thường xuyên trong thời gian dài có thể làm mòn men răng, tăng nguy cơ ê buốt và sâu răng.

Những người có men răng mỏng, răng nhạy cảm hoặc tiền sử bệnh lý răng miệng nên đặc biệt lưu ý. Các chuyên gia khuyến cáo không nên đánh răng ngay sau khi uống nước chanh vì men răng lúc này dễ bị tổn thương hơn.

Người đang sử dụng một số loại thuốc

Các thành phần trong chanh có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu hoặc chuyển hóa của một số loại thuốc. Vì vậy người đang điều trị bệnh bằng thuốc dài ngày nên thận trọng.

Chẳng hạn thuốc hạ huyết áp nhóm ACEI hoặc thuốc ức chế miễn dịch. Một số hợp chất thuộc nhóm furanocoumarin (furanocoumarins) có trong các loại quả họ cam quýt có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme chuyển hóa thuốc trong gan, từ đó làm thay đổi hiệu quả hoặc tác dụng phụ của thuốc. Vì vậy, người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng nước chanh phù hợp.

Người bị xơ gan hoặc bệnh gan nặng

Ở bệnh nhân xơ gan giai đoạn tiến triển, đặc biệt là những người có cổ trướng hoặc rối loạn cân bằng dịch trong cơ thể, bác sĩ có thể yêu cầu kiểm soát lượng nước uống hàng ngày.

Với nhóm bệnh nhân này, điều quan trọng không phải là nước chanh hay nước lọc mà là tổng lượng dịch đưa vào cơ thể. Uống quá nhiều nước có thể làm tình trạng cổ trướng nặng hơn hoặc ảnh hưởng đến quá trình điều trị.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn