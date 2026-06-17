Nước chanh muối có thực sự là “thần dược” như nhiều người vẫn nghĩ?

Uống nước chanh pha muối có tốt không?



Nước chanh pha muối có thể giúp bổ sung nước, vitamin C và một lượng nhỏ natri cho cơ thể nếu sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, đây không phải là thức uống bù điện giải chuyên dụng và không nên thay thế nước lọc hàng ngày. Việc uống quá thường xuyên hoặc pha quá mặn có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, nhất là với người có bệnh lý nền.



Hỗ trợ bù nước và điện giải ở mức độ nhẹ



Sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi, cơ thể thường mất nước và một lượng khoáng chất nhất định. Trong trường hợp này, nước chanh pha muối có thể giúp bổ sung nước cùng một lượng nhỏ natri, góp phần giảm cảm giác mệt mỏi và khát nước.



Tuy vậy, đối với những trường hợp mất nước nghiêm trọng, thức uống này không thể thay thế các dung dịch bù điện giải chuyên biệt được khuyến cáo trong y khoa.



Góp phần tăng cường miễn dịch



Chanh là nguồn vitamin C tự nhiên khá dồi dào. Đây là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh, đồng thời hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Uống nước chanh pha muối với lượng vừa phải có thể góp phần bổ sung vitamin C cho cơ thể mỗi ngày.

Nước chanh pha muối có thể giúp bổ sung nước, vitamin C và một lượng nhỏ natri cho cơ thể nếu sử dụng hợp lý

Những rủi ro khi uống nước chanh muối không đúng cách



Bên cạnh những lợi ích nhất định, nước chanh pha muối cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực nếu sử dụng sai cách hoặc lạm dụng trong thời gian dài.



Gây kích ứng dạ dày



Chanh chứa hàm lượng axit citric khá cao. Nếu uống khi bụng đói hoặc pha quá đậm đặc, axit này có thể kích thích niêm mạc dạ dày, gây cảm giác cồn cào, đau rát hoặc khó chịu vùng thượng vị.



Đối với những người mắc viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác, việc uống nước chanh muối không đúng thời điểm có thể khiến triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.



Tăng nguy cơ nạp thừa natri



Muối là nguồn cung cấp natri cho cơ thể. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, ảnh hưởng đến chức năng tim mạch và thận.



Việc pha nước chanh quá mặn hoặc uống thường xuyên có thể khiến lượng natri hấp thụ vượt mức cần thiết, đặc biệt không phù hợp với người mắc bệnh tim mạch, cao huyết áp hoặc bệnh thận.



Làm tổn hại men răng



Axit trong chanh có khả năng làm giảm độ pH trong khoang miệng, từ đó ảnh hưởng đến lớp men bảo vệ răng. Nếu uống nước chanh thường xuyên hoặc sử dụng với nồng độ đậm đặc, men răng có thể bị bào mòn dần theo thời gian. Tình trạng này làm tăng nguy cơ ê buốt, sâu răng và các vấn đề răng miệng khác nếu không được chăm sóc đúng cách.

Không nên xem là phương pháp chữa bệnh



Hiện nay, nhiều người truyền tai nhau những công dụng chữa bệnh của nước chanh muối. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định chưa có đủ bằng chứng khoa học chứng minh thức uống này có thể điều trị bệnh. Việc tự ý áp dụng nước chanh muối thay cho các biện pháp điều trị y tế có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả.

Những đối tượng cần thận trọng khi sử dụng nước chanh muối



Người mắc bệnh dạ dày hoặc trào ngược



Do chứa nhiều axit, chanh có thể kích thích niêm mạc đường tiêu hóa và làm tăng tiết dịch vị. Điều này dễ gây đau rát, ợ nóng hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng ở người bị viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày - thực quản.



Người bị tăng huyết áp



Natri trong muối là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp. Những người đang mắc tăng huyết áp nếu thường xuyên uống nước chanh muối hoặc sử dụng với lượng muối lớn có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát bệnh.



Người mắc bệnh thận và tim mạch



Thận và tim là hai cơ quan tham gia điều hòa nước và điện giải trong cơ thể. Việc bổ sung thêm muối có thể làm tăng gánh nặng cho các cơ quan này, gây giữ nước và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, những người mắc bệnh thận hoặc bệnh tim mạch nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cách uống nước chanh pha muối an toàn



Để sử dụng nước chanh muối an toàn, nên pha khoảng nửa quả chanh với một nhúm muối nhỏ trong 200 - 300 ml nước ấm, uống sau bữa ăn hoặc sau khi vận động nhẹ. Không nên uống khi đói, trước khi ngủ hoặc lạm dụng hàng ngày vì có thể ảnh hưởng đến dạ dày, men răng và cân bằng điện giải. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên xem đây là thức uống hỗ trợ, không phải phương pháp chăm sóc sức khỏe hay chữa bệnh lâu dài.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV