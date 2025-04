Mỗi người dân phải là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy

Các đồng chí: Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Bí thư các huyện ủy, thành ủy, thị ủy.

Năm 2025, phấn đấu xây dựng được 20% xã, phường, thị trấn không ma túy

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là hội nghị rất quan trọng nhằm thống nhất nhận thức về quyết tâm chính trị tình hình, nhiệm vụ giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng chống và kiểm soát ma túy thời gian tới.

Bộ Trưởng Bộ Công an nhấn mạnh hai vấn đề có tính chất gợi mở để cùng trao đổi thảo luận qua việc triển khai có hiệu quả Kết luận 132. Thứ nhất, tình hình ma túy tội phạm và tệ nạn ma túy những năm gần đây đang đặt ra những áp lực mới rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ mới cao hơn, khẩn trương, cấp bách hơn. Thứ hai, qua công tác đấu tranh cho thấy một số giải pháp căn cơ trong phòng, chống và kiểm soát ma túy, cần tập trung thực hiện có kết quả; cụ thể đó là: Kéo giãn bền vững nguồn cầu về ma túy gồm hạn chế phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy mới. Xử lý nghiêm khắc các tội danh liên quan như tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tội sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện, quản lý chặt chẽ, không để khoảng rộng ma túy, chất tổng hợp và phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở cai nghiện. Tích cực trang bị kỹ năng sống dạy nghề đối với người nghiện…

Muốn vậy, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực chất hiệu quả; huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, toàn dân. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp giảm cầu ma túy. Xác định rõ trách nhiệm tham gia của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; khích lệ động viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Xây dựng văn hóa bài trừ ma túy trong toàn xã hội. Xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy tiến tới tỉnh không ma túy và xã hội không ma túy; phấn đấu ngay trong năm 2025, xây dựng được 20% xã, phường, thị trấn không ma túy. Bên cạnh đó, quan tâm ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý. Tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân nhất là khu vực biên giới, vùng khó khăn góp phần giảm thiểu nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy… “Việc thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhóm giải pháp trên cùng công tác đấu tranh của lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và hợp tác quốc tế sẽ tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong phòng chống và kiểm soát ma túy.” – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, cấp ủy đảng, chính quyền Trung ương và địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Số vụ và đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ nhiều hơn so với giai đoạn trước khi thực hiện Chỉ thị (nhiều hơn 21,83% số vụ và nhiều hơn 21,95% số đối tượng; tang vật ma túy tổng hợp thu giữ nhiều hơn 24,69% số kg và 68,56% số viên; khởi tố mới nhiều hơn 32,48% số vụ và nhiều hơn 39,94% số bị can), trong đó đã triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật và đạt tỷ lệ cao (đạt 97,3% về số vụ và 96,6% số bị cáo).

Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Công tác phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai được quan tâm chỉ đạo thực hiện thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ địa bàn cơ sở. Công tác cai nghiện, nhất là tại cơ sở cai nghiện công lập được triển khai đạt hiệu quả nhất định, góp phần hạn chế "nguồn cầu" về ma túy. Công tác nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết các chuyên đề được đẩy mạnh, góp phần xây dựng luận cứ khoa học và thực tiễn đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã tập trung làm rõ các nội dung gồm: Giải pháp lồng ghép công tác vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy với các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận từ cơ sở để xây dựng văn hóa bài trừ ma túy trong toàn xã hội; những diễn biến mới của tình hình tội phạm ma túy thời gian gần đây và đề xuất kế hoạch, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chặn đứng mối quan hệ "cung - cầu" ma túy; các kế hoạch, giải pháp ngăn chặn ma túy thấm lậu qua khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao sức "đề kháng" của người dân, xây dựng văn hóa bài trừ ma túy trong toàn xã hội trong bối cảnh tình hình hiện nay…

Nghệ An triển khai nhiều giải pháp căn cơ, bài bản để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy

Tại Nghệ An, trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành chức năng triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy. Tỉnh đã chỉ đạo đầu tư xây dựng 08 cơ sở cai nghiện (với quy mô tiếp nhận 1.700 học viên), không để xảy ra tình trạng quá tải hoặc từ chối tiếp nhận đối tượng đến cai nghiện ma túy. Trong 03 năm triển khai thực hiện Đề án“Xã biên giới sạch về ma túy”, toàn tỉnh đã đưa hơn 3.100 người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, “làm sạch” người nghiện tại 282/412 địa bàn cấp xã đã được công nhận “sạch về ma túy”...

Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp căn cơ, bài bản để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, bảo đảm 100% số người nghiện, người sử dụng ma túy có mặt tại địa bàn có hồ sơ quản lý và được áp dụng các hình thức cai nghiện, biện pháp quản lý theo đúng quy định; không để phát sinh người nghiện mới.

Xác định phòng chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, phải kiên trì, bền bỉ, quyết liệt và quyết tâm cao nhất

Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, thời gian tới, dự báo về tình hình tội phạm tệ nạn ma túy vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, tinh vi, nguy hiểm, số người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa; xu hướng người sử dụng ma túy tổng hợp và các loại ma túy mới có độc tính cao dẫn đến nguy cơ gia tăng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, gây hệ luỵ rất nghiêm trọng đối với sức khỏe, đối với giống nòi và chất lượng lao động. Làm gia tăng các loại tội phạm các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật sẽ gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách, sự tham gia tích cực của nhân dân trong phòng chống và kiểm soát ma túy. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp phải xác định phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là cấp bách vừa thường xuyên, liên tục lâu dài và đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ, quyết liệt và quyết tâm cao nhất; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện phương châm ngăn cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy; trong đó tập trung các giải pháp quản lý phòng ngừa là chính, lấy địa bàn cơ sở khu dân cư làm trọng tâm để triển khai tổ chức thực hiện. Cần phải có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, tuyệt đối không khoán trắng cho lực lượng công an.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị phải nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tác hại, nguy cơ của ma túy đối với sức khoẻ, giống nòi, nguồn lực của xã hội. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng vào cuộc, cùng đấu tranh phòng chống lên án bài trừ ma túy. Tích cực phát hiện tố giác với cơ quan chức năng để bắt giữ xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy và mỗi người dân phải là một tuyên truyền viên tích cực, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy…

