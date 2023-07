Mở nhạc đám tang đòi tiền hụi hàng tỉ đồng

Người dân mang loa kéo mở nhạc đám tang, treo băng rôn để đòi tiền hụi ở huyện Yên Thành, Nghệ An - Ảnh: N.THẮNG

Chiều 17-7, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết địa phương đã giao cho lực lượng công an ổn định tình hình trật tự vụ việc người dân mang loa đài mở nhạc đám tang, căng băng rôn để đòi tiền hụi.

Theo thông tin ban đầu, một gia đình ở xã Hợp Thành tổ chức hụi từ nhiều năm nay, với khoảng 60 người tham gia, số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, từ năm 2022 do người thân mắc bệnh nên gia đình này có thông báo dừng. Từ đó, người dân đã nhiều lần kéo đến nhà gia đình người này để đòi tiền hụi nhưng không được.

Đỉnh điểm, những ngày qua hàng chục người dân đã treo băng rôn, mở nhạc đám tang tập trung trước ngôi nhà khá đồ sộ, đã khóa cổng và lớn tiếng gọi chủ nhà, yêu cầu trả tiền hụi.

Một số người cho biết do tin tưởng người chủ hụi trước đây là công an huyện nên họ đã cùng tham gia. Được biết, chủ căn nhà trên là gia đình một cán bộ công an huyện tại Nghệ An đã nghỉ hưu.

Trong khi đó, hàng chục hộ dân tại huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ở xã Tân Thành ôm hàng chục tỉ đồng trốn khỏi địa phương.

Bà C.Th.T. - 44 tuổi, ngụ xã Tân Thành - phản ánh trong thời gian từ ngày 15-1-2022, bằng việc bốc phường, vay phường và vay cá nhân, bà L.T.H. (ngụ xóm Thị Tứ, xã Tân Thành) đã vay của bà T. gần 1 tỉ đồng.

Bà H. hẹn ngày trả tiền nhưng sau đó đã bất ngờ rời khỏi nơi cư trú cùng cả gia đình, bà T. điện thoại nhưng không thể liên lạc được.

Theo bà T., hai vợ chồng bà H. ở tỉnh Thanh Hóa vào xã Tân Thành sinh sống đã 25 năm, làm ăn buôn bán năng động nên tạo được sự tin tưởng của bà con.

Ông Phạm Văn Chính - chủ tịch UBND xã Tân Thành - cho hay gia đình bà H. đã đi khỏi địa phương nhiều tháng nay. Trước sự việc có dấu hiệu lừa đảo, vợ chồng bà H. rời khỏi địa bàn, địa phương đã làm việc với công an huyện, đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ.

Trả lời đơn tố cáo của người dân, ngày 15-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành có thông báo cho rằng vụ việc nói trên là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm, đồng thời đề nghị người dân gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Yên Thành để giải quyết.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ