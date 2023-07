'Mẻ lưới' hoàn hảo của nghi phạm ‘vỡ hụi’ hàng chục tỷ ở Hà Tĩnh

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã phản ánh, một vụ “vỡ hụi” có dấu hiệu biến tướng lừa đảo với số tiền hàng chục tỷ đồng vừa xảy ra ở huyện Kỳ Anh do Hoàng Thị Thảo (SN 1988, trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) làm chủ khiến hàng trăm nạn nhân điêu đứng. Sau khi báo phản ánh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về tận địa phương nắm bắt thông tin, chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, Công an huyện Kỳ Anh đã triệu tập Hoàng Thị Thảo để đấu tranh, làm rõ; đồng thời, đã tiếp nhận trình báo, tố cáo của hàng chục nạn nhân.