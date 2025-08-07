Nắng nóng chuẩn bị quay trở lại miền Bắc và miền Trung trong những ngày tới

Nắng nóng vượt mốc lịch sử từng ghi nhận trong tháng 8

Liên quan đến tình hình nắng nóng ở miền Bắc, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ ngày 2-4 tháng 8 nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã xảy ra diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, đợt nắng nóng này nhiệt độ cao nhất lại xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, tập trung ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ với đỉnh điểm nắng nóng vào ngày 3 và ngày 4/8, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như Láng (Hà Nội) là 40.3 độ C, Phủ Lý (Ninh Bình) là 40.2 độ C (trong khi đó ở khu vực Trung Bộ nhiệt độ cao nhất cũng chỉ phổ biến từ 36-38 độ C, một vài điểm xấp xỉ 39 độ C).

"Theo thống kê tại khu vực Bắc Bộ đã xảy ra 20 trạm khí tượng quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử trước đó đã từng quan trắc được trong cùng thời kỳ tháng 8", ông Nguyễn Văn Hưởng cho hay.

Tuy nhiên, theo Trưởng phòng Dự báo KTTV quốc gia, mặc dù giá trị nhiệt độ ghi nhận trong đợt nắng nóng này chưa phải là mức cao nhất từng xuất hiện trong mùa hè tại Bắc Bộ (thường xảy ra trong các tháng 6 hoặc 7). "Tuy nhiên so với cùng thời kỳ tháng 8 của các năm trước, đây vẫn là mức nhiệt hiếm gặp. Cụ thể, đã có 20/85 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong ngày vượt mức kỷ lục lịch sử từng quan trắc được trong tháng 8", ông Hưởng nhấn mạnh.

Nắng nóng sẽ quay trở lại trong những ngày tới

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Hưởng, từ nay đến ngày 7/8 ở các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa dông trên diện rộng, trong đó khu vực trung du và vùng núi là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, vì thế nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc sẽ dịu đi.

"Tuy nhiên, từ ngày 8-11/8 nắng nóng ở miền Bắc có khả năng quay trở lại, với các tỉnh miền Trung nắng nóng sẽ còn kéo dài và có khả năng chấm dứt vào khoảng ngày 11-12/8. Nắng nóng còn tập trung tại khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ đến tháng 8/2025, từ tháng 9/2025 nắng nóng suy giảm dần", ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

