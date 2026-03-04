Xiaomi sẽ trang bị camera 200MP cho toàn bộ dòng Xiaomi 18?

Theo Gizmochina, Xiaomi đang phát triển dòng sản phẩm mới mang tên Xiaomi 18, dự kiến sẽ ra mắt với bốn phiên bản: Xiaomi 18, 18 Pro, 18 Pro Max và 18 Ultra. Trong đó, phiên bản Ultra có khả năng được giới thiệu vào cuối năm nay, trong khi ba mẫu còn lại dự kiến sẽ trình làng vào tháng 9.

Thông tin mới nhất từ leaker Digital Chat Station cho biết, toàn bộ dòng sản phẩm Xiaomi 18 sẽ được trang bị camera 200MP. Cụ thể, các nguyên mẫu hiện tại của dòng sản phẩm này đều sử dụng cảm biến 200MP với kích thước lớn 1/1.28 inch. Đặc biệt, các flagship này sẽ có hệ thống camera kép 200MP, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược nhiếp ảnh của Xiaomi.

Trước đó, nhiều báo cáo cũng cho rằng Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max sẽ sở hữu hai camera 200MP ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính và cảm biến tiềm vọng. Trong khi Xiaomi 17 đã trang bị camera tele, các tin đồn cho thấy Xiaomi 18 sẽ nâng cấp lên ống kính tiềm vọng với cảm biến 200MP, hứa hẹn mang đến chất lượng ảnh zoom vượt trội so với thế hệ trước.

Về màn hình, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 18 được cho là sẽ tăng nhẹ kích thước lên 6.4 inch, so với 6.3 inch trên Xiaomi 17. Cả ba phiên bản Xiaomi 18, 18 Pro và 18 Pro Max nhiều khả năng sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi Xiaomi 18 Ultra có thể được trang bị biến thể mạnh hơn là Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Tác giả: Phan Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn