Nam ca sĩ Việt bay tận sang Mỹ để xem trực tiếp World Cup, netizen tò mò số tiền bỏ ra

Những ngày qua, sức nóng của World Cup 2026 phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội. Từ những màn tranh tài đỉnh cao cho đến bầu không khí lễ hội bóng đá cuồng nhiệt ở các quốc gia chủ nhà đều trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Không chỉ các fan bóng đá, nhiều nghệ sĩ Việt cũng liên tục theo dõi, cập nhật diễn biến của ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Và mới đây, Khắc Việt khiến cư dân mạng trầm trồ khi bay thẳng sang Mỹ để hòa mình vào không khí World Cup ngay trên khán đài. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh check-in tại sân vận động nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và Hà Lan trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026. Nam ca sĩ xuất hiện với trang phục đơn giản, tươi cười rạng rỡ giữa biển cổ động viên đang phủ kín các khán đài.

Khắc Việt check-in tại sân vận động diễn ra trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan tại World Cup 2026

Kèm theo hình ảnh, Khắc Việt hào hứng chia sẻ: "Hello nhé, anh đang ở Mỹ xem World Cup rồi đây... Nhật Bản chiến thắng nhé". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người theo dõi.

Có thể thấy, nam ca sĩ đang tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng đá sôi động tại nước Mỹ. Việc được chứng kiến tận mắt những trận cầu đỉnh cao, hòa cùng hàng chục nghìn cổ động viên từ khắp nơi trên thế giới mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với việc theo dõi qua truyền hình.

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và đồng nghiệp của Khắc Việt cũng bày tỏ sự thích thú trước màn "đu World Cup" cực chịu chơi của nam ca sĩ. Không ít người để lại những bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ khi anh sẵn sàng dành thời gian và chi phí để theo đuổi niềm đam mê bóng đá.

Một khán giả người Việt bắt gặp Khắc Việt trên khán đài

Bên cạnh sự hào hứng, điều khiến cư dân mạng tò mò không kém chính là số tiền Khắc Việt phải bỏ ra cho chuyến đi đặc biệt này.

Theo nhiều khán giả yêu bóng đá, để có mặt tại Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup 2026, chi phí không hề nhỏ. Ngoài tiền vé máy bay quốc tế, du khách còn phải chi trả cho khách sạn, phương tiện di chuyển, ăn uống và đặc biệt là vé vào sân xem các trận đấu. Trong giai đoạn World Cup diễn ra, giá dịch vụ tại các thành phố đăng cai thường tăng mạnh do lượng du khách đổ về rất đông.

Nhiều cư dân mạng ước tính tổng chi phí cho một chuyến đi theo dõi World Cup trực tiếp có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng tùy lịch trình, hạng vé máy bay và vị trí ghế ngồi trên sân vận động. Với những trận đấu hấp dẫn hoặc các đội tuyển có lượng người hâm mộ đông đảo, giá vé thậm chí còn được đẩy lên cao hơn nhiều lần so với mức niêm yết ban đầu.

Dẫu vậy, đối với những tín đồ bóng đá thực thụ, việc được trực tiếp hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của World Cup được xem là trải nghiệm đáng giá. Chính vì thế, không ít người cho rằng khoản chi lớn cho chuyến đi này là hoàn toàn xứng đáng nếu đổi lại được những kỷ niệm đáng nhớ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khắc Việt là fan bóng đá thực thụ. Nam ca sĩ không ít lần check-in ở nước ngoài để tận mắt xem những trận cầu đỉnh cao

Khắc Việt là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ với dòng nhạc pop-ballad Việt trong giai đoạn những năm 2010. Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng khả năng sáng tác, nam ca sĩ từng tạo nên loạt bản hit được khán giả yêu thích như Yêu lại từ đầu, Anh khác hay em khác, Quên, Chỉ anh hiểu em...

Sau nhiều năm hoạt động, Khắc Việt không chỉ có sự nghiệp âm nhạc ổn định mà còn được biết đến với cuộc sống thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Nam ca sĩ từng chia sẻ về việc đầu tư bất động sản, sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Khắc Việt từng là CEO của công ty bất động sản có 100 nhân viên. Từ một chàng trai từng phải bươn chải kiếm sống, Khắc Việt hiện có cuộc sống sung túc và khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Năm 2021, Khắc Việt xây dựng một căn biệt thự tại quê nhà. Trước đó vào năm 2020, anh từng tiết lộ đã mua thêm hai căn nhà mặt đất tại TP.HCM và Hà Nội để dành tặng bà xã Thảo Bebe trong thời điểm cô mang song thai. Hiện tại, nam ca sĩ đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ.

Khắc Việt rất chịu chi tiền để được tận hưởng bầu không khí bóng đá đỉnh cao

Ảnh: FBNV

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Thanh niên Việt